Januárban magyar animációt is kapunk a Tranzit mellé a mozikban

Január 10-től látható a magyar mozikban Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című 15 perces animációs rövidfilmje a Tranzit című német-francia dráma kísérőfilmjeként - közölték az alkotók az MTI-vel hétfőn.A Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült alkotás, amely, hamarosan a francia és a német nézőkhöz is eljuthat, miután az ARTE kulturális televíziós csatorna megvásárolta a forgalmazási jogokat - írja a közlemény., Ausztrália legrangosabb filmfesztiválja, a Melbourne-i Nemzetközi Filmfesztivál, vagy a kanadai Calgary Nemzetközi Filmfesztivál. Sellők és Rinocéroszok elvitte az indiai 7. Bangalore Rövidfilm Fesztivál, az amerikai California Women's Film Festival, a IV. Verashort Festival legjobb animáció díját is.A magyar mozikban a Sellők és Rinocéroszok a Vertigo Média forgalmazásában a Tranzit című dráma, Christian Petzold német sztárrendező új alkotása kísérőfilmjeként lesz látható. A film Anna Seghers azonos című, 1944-ben írt regényéből készült, és az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt.A Sellők és Rinocéroszok forgatókönyvét Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett.Traub Viktória Eső című rövidfilmje 2009-ben elnyerte a Pozsonyi Early Melons Fesztivál fődíját, valamint a Szentpétervári Filmfesztivál The Best Figurative Decision Open díját. Vastojás című munkája 2015-ben legjobb animációnak szóló díjat nyert a San Diegoi Nemzetközi Gyermek Filmfesztiválon és a 4. Delhi Shorts Nemzetközi Filmfesztiválon is - áll a közleményben.