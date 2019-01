Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellness trendek

Kis wellnesstörténet



A testi-lelki egészség megteremtésére való törekvés az ókorig nyúlik vissza. Az i.e. 3000 körül kialakult Ájurvéda és a tradicionális kínai orvoslás a modern értelemben vett wellness ősének tekinthető. Európába azonban csak a felvilágosodással érkeztek meg az alternatív gyógyászati módszerek, amelyek magukkal hozták az eszmét, miszerint az egészséges test az egészséges elme terméke. Ez a felfogás a mai, modern értelemben vett wellness alapját képezi. Magát a wellness kifejezést Halbert Dunn alkotta meg 1950-ben a wellbeing (jó közérzet) és a fitness (jó kondíció) szavak összefűzéséből. Az 1970-es évektől Dr. Dr. John Travis, Don Ardell, Dr. Bill Hettler és társaik kialakították saját, átfogó wellness modelljeiket, majd létrehozták a világ első wellness központját, így ők tekinthetők a wellness mozgalom atyjainak. A 20. század végére a fürdő- és fitness ipar gyors növekedésnek indult. Napjainkban a wellness fénykorát éli. A fitnesz, az egészséges étrend, és az egészséges életmód vadul terjednek, a wellness fogalma pedig minden iparágat az ételektől az utazásig áthat és átalakít.

Az alábbiakban a hévízi NaturMed Hotel Carbona szakértője mutat néhány olyan 2019-es wellness trendet, amelyet mindenképpen érdemes kipróbálni!Az évezredes hagyományokkal rendelkező ájurvédikus módszerek és gyógynövények nagyon elterjedtek, és népszerűségük további növekedése várható. A Carbona szakértője, Torhosi Tünde executive spa&wellness manager szerint az ájurvéda azért ennyire kedvelt 2019-ben is, mert gyakorlatias, jól használható megoldásokat kínál a modern ember számára. Masszázsra épülő módszerei méregtelenítenek, fiatalítanak, és segítenek megteremteni a test, a lélek és az elme hármas egységének harmóniáját.Ha különleges élményre vágyunk, mindenképpen próbáljuk ki az Abhyanga meleg gyógyolajjal végzett, harmóniateremtő masszázst. A kezelők hét pozitúrában végeznek szinkronmozdulatokat testünk két oldalán – ebben a wellness élményben biztosan nem fogunk csalódni!Visszatérni a digitális kor előtti világ ritmusába: ennyire egyszerű az offline wellness ígérete. Kapcsoljuk ki a kütyüket, válasszuk le magunkat az internetről!A napi ritumusunkat, mozgásunkat is alakítsuk függetlenül okos eszközeinktől és appjainktól legalább egy hétig, és máris érezni fogjuk a digitális detox frissítő hatását.Torhosi Tünde szerint a hétköznapjainkban olyan mennyiségű információnak vagyunk kitéve, ami nagyon megterhelő, ezért szükség van néha a teljes elvonulásra, kikapcsolásra. A testünkön lévő „reset" gombot jelentheti az offline wellness. Térjünk vissza ilyenkor a belső alvási, evési ritmusunkhoz, legyünk minél többet a természetben, legyen mottónk az édes semmittevés!Nyugodtan hagyatkozzunk ösztöneinkre, hiszen a szervezetünk megmutatja, mire van szüksége!2019-ben is tovább hódítanak a tudomány segítségével egyre hatékonyabbá alakított szépségkezelések.Ezek azért kedveltek, mert a legtöbb fájdalommentes és gyors, hatékony megoldást kínál. A biotechnológiai arckezelések például a bőr struktúrájának sejtszinten történő megújításán alapulnak, speciális ultrahang segítségével juttatnak be új molekulákat a bőrbe, támogatva annak természetes megújulását. A legújabb technológiákkal végzett fiatalító kezelések mellett az orvosesztétikai kezelések is virágkorukat élik. Egy szállodai pihenés során ma már gyakran lehetőség nyílik a tetkó-eltávolításra, vagy bosszantó bőrhibák gyors kezelésére.A wellness területén is gasztroforradalom várható a következő években: egyre kevésbé jelenti majd a hosszú hétvégés pihenés vagy a nyaralás a nagy zabálásokat. Az ételallergiák és ételintoleranciák hatékonyabb felismerésével egyre specifikusabb, személyre szabottabb wellness programok készülnek a táplálkozáshoz kapcsolódóan is. A Carbona szakértője szerint Hévízen például már ma lehetőségünk van részt venni olyan állapotfelméréseken, ahol orvosi segítséggel személyre szabott programokat és étrendet kapunk a pihenés idejére. Van olyan állapotfelmérő készülék is, amelyik képet ad arról, hogy a szervezetünk melyik része igényel támogatást a testi-lelki egyensúly helyreállításához, így célzott testgyakorlatokkal, kezelésekkel és egyéni táplálkozással tehetjük teljessé a wellnessélményt.