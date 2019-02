Ismét Jazz Showcase a Müpában

A tehetségbörze a régióban egyedülálló módon biztosít bemutatkozási lehetőséget a fiatal zenészek számára hazai és nemzetközi szaktekintélyek előtt. A 2008-ban indított sorozat célja, hogy továbbtanulási lehetőséghez, lemezfelvételhez és koncertturnéhoz segítse a magyar dzsesszutánpótlást - közölték a szervezők az MTI-vel.



A délutáni koncerteken az Átriumban és a Zászlótérben háromszor három fiatal csapat verseng egymással, a fellépők a legkülönbözőbb stílusokban és hangszer-összeállításban hallhatók. A produkciókra hazai és nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri szavaz, a közönség pedig a helyszínen és online is leadhatja voksát kedvenceire. A szakmai fődíjas, valamint a nézők választottja hamarosan újra zenélhet a Müpában, a Nemzetközi Jazznapon, illetve a Jazz 0820 program keretében.



A seregszemlét február 8-án 16 órakor az Organism zenekar koncertje nyitja, őket követi Szczuka Panka és kvintettje koncertje, majd a Mordent Quintet játszik. Az első napot a nemzetközi sikereket is elért Párniczky Quartet zárja, amely külföldi vendégművészek társaságában mutatja be új lemezét, a Bartók Electrifiedot. A kvartettel színpadra lép a portugál bőgős, Carlos Bica, valamint a bosnyák-német dobos, Dejan Terzic.



A Jazz Showcase második napján Mindent a jazzről címmel Nemzetközi Jazztanulmányi Workshopot rendeznek a Jazztanulmányi Kutatócsoporttal közösen. Az egész napos workshopon a gyakorlat kerül előtérbe, elsősorban a fiatal dzsesszmuzsikusoknak és a szakmabelieknek szólnak az ingyenes, nyilvános előadások, a kerekasztal és a mesterkurzus.



A délelőtti szekcióban a portugál Pedro Cravinho előadása a dzsessz és a fado dialógusát vizsgálja, az improvizációs folyamatmodelleket mutatja be Ajtai Péter nagybőgős, a dzsesszének-tanítás Bob Stoloff által kidolgozott módszertanának fontosságáról beszél Kazai Ági énekes, egyetemi oktató. A pályakezdő kreatív zenészek stratégiáit Csobod Judit elemzi, Gent legnagyobb koncerttermének művészeti vezetője, Wim Wabbes pedig arról beszél, hogyan válik a dzsessz műfajok feletti attitűddé a fiataloknál. A délutáni részben Bartók műveinek dzsesszátdolgozásai állnak a középpontban, a kerekasztal-beszélgetésen jelen lesz Binder Károly, a LFZE tanszékvezetője, zongorista, Párniczky András gitárművész, Könyves-Tóth Zsuzsanna zenetörténész és Zipernovszky Kornél dzsesszkritikus. A záró mesterkurzust Philip Yaeger amerikai dzsesszmuzsikus tartja fiatal zenészeknek a megváltozott piacon érvényesülés lehetséges módjairól, technikáiról.



A szombat délutáni tehetségbörzén a Nagy Emma Quintet, a Szász Ágnes énekesnő kezdeményezésére létrejött Senga projekt, valamint a Farkas Zsolt Quartet játszik. Az esti nagykoncerten debütáló lemeze anyagát mutatja be a Solati Music. A formáció életre hívója Tzumo Árpád zongorista, aki olyan tehetséges zenésztársakat verbuvált maga köré, mint Pocsai Kriszta, Heilig Tamás és Toni Snétberger. Az est vendégeként a világhírű gitárművész, Snétberger Ferenc is színpadra lép.



A showcase zárónapján, február 10-én vasárnap a Varga Tivadar Trió, a Varga Dániel Quartet és a Bencze Alma Project 4 mutatja be tudását a tehetségbörzén. A nagykoncerten a műfaj meghatározó énekesnője, Karosi Júlia lép színpadra kvartettjével: a műsorban a klasszikus zenéből és a modern dzsesszből táplálkozó szerzeményeket játsszák. A formáció vendége a New York-i dzsesszélet egyik legkeresettebb gitárosa, Ben Monder.