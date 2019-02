Ismerje meg King-et a világ legjobb kutyáját - fotók

Egy King nevű drótszőrű foxterrier nyerte az idei New York-i kutyaszépségversenyt a világ minden tájáról összesereglett mintegy 2800 fajtiszta kutya közül.Az idei volt a tizenötödik alkalom, hogy drótszőrű foxi nyerte el a világ legrégebbi kutyakiállításának, a Westminster Dog Shownak a fődíját. A második helyezett egy skót terrier lett, ez a fajta a 143 versenyen nyolcszor aratott győzelmet."Ez sokat jelent - mondta könnyek között Gabriel Rangel, King gazdája a közönségnek a Madison Square Gardenben az eredményhirdetés után. Amikor ezt a nagyszerű versenyt megnyeri az ember, már nincs tennivalója".A harmadik helyen egy Bono nevű havannai pincs végzett.Idén a szokásos hét helyett csak hat kutya indult a döntőben, mert a Colton nevű schipperke belga juhászt összeférhetetlenség miatt kizárták a versenyből, egyik tulajdonosának ugyanis közös kutyái voltak Peter Greennel, a Best in Show bírójával. Coltonnak mégsem kellett üres manccsal távoznia: a fajtájából elsőként elnyerte a legjobb, kedvtelésből tartott kutyának járó díjat.Colton a többi döntőssel együtt felvonulhatott a közönség előtt, de távoznia kellett, amikor a kommentátor közölte, hogy a sportszerűség érdekében kizárják a versenyből.