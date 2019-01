Ismeretlen 17 éves lányt választott Steven Spielberg főszereplőnek

Steven Spielberg egy nyílt szereplőválogatáson feltűnt, ismeretlen 17 éves lányra bízta Maria szerepét a West Side Story új filmes feldolgozásában - adta hírül a The Hollywood Reporter.A középiskolás Rachel Zegler a szereplőválogatásra egy videóval jelentkezett, amelyen a Tonight és a Me Siento Hermosa című számokat énekelte a darabból. Mint mondta, nagyon izgatott, hogy őt választották "Maria ikonikus szerepére egy ilyen csodálatos szereposztásban", és kolumbiai-amerikaiként megtisztelőnek tartja, hogy egy olyan szerepet játszhat, amely olyan fontos a spanyolajkú közösségnek.A musical új, Steven Spielberg rendezte filmes változatában olyan Broadway-sztárok játszanak, mint Ariana DeBose (Anita) és David Alvarez (Bernardo), valamint Josh Andrés Rivera (Chino). A produkció már korábban leszerződtette Ansel Elgortot Tony szerepére, és Rita Morenót, aki Valentinát fogja játszani.Spielberg felidézte, hogy mikor egy éve elkezdték a produkció előkészítését, már bejelentették, hogy Maria, Anita, Berardo, Chino és a Cápák szerepeire latin-amerikai származású színészeket keresnek. Hozzáfűzte, hogy ezek a tehetséges, fiatal színészek szerinte "új, felvillanyozó energiával töltik fel ezt a nagyszerű musicalt, amely aktuálisabb, mint valaha".A Tony-díjas David Alvarez elmesélte, hogy szülei Kubából emigráltak az Egyesült Államokba kapcsolatok és angol nyelvtudás nélkül, a jobb élet reményében. "Tudom, milyen megpróbáltatásokon mentek át, és Bernardóban is sok ilyen belső vívódást látok" - mondta, megjegyezve, hogy amióta az eredeti, 1961-es filmet látta, nagyon vágyott erre a szerepre.A West Side Story forgatókönyvét az Oscar-jelölt, Pulitzer-díjas Tony Kushner írta az eredeti musicalt jegyző Arthur Laurents munkája nyomán, a dalszövegeket Stephen Sondheim jegyzi, a musical zenéjét pedig Leonard Bernstein komponálta.A film producere Spielbergen kívül Kevin McCollum és Kristie Macosko Krieger, a forgatás nyáron kezdődik majd.