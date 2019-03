Interaktív csillagászati kiállítás nyílik a Vajdahunyadvárban

A varázslatos világűr - csillagközi kaland címmel nyílik interaktív kiállítás szombaton a Vajdahunyadvárban.



A bemutatón a látogatók bejárhatják a Naprendszert és a Tejutat, valamint számos csillagászati alapfogalommal is megismerkedhetnek játékos, interaktív formában - fejtette ki Kovács Adrienn, a kiállítást rendező F Exhibition munkatársa az M1 aktuális csatornán pénteken.



Elmondta, hogy a résztvevőket egy játékfüzetet vezeti végig a kiállítás több mint ezer négyzetméterén, amely 24 űrkikötőt érint. Minden második standon különböző nehézségű rejtvények várják majd a közönséget, akik így fontos információkat, érdekességeket tudhatnak meg a Világűrről, annak törvényeiről, természetéről, távoli tájairól, égitestjeiről.



A tárlat végighalad a Naprendszer nyolc bolygóján, majd érinti a peremvidéket a törpebolygókkal, szó lesz arról, hogy hol születnek az üstökösök, de olyan csillagászati alapfogalmak is előkerülnek, mint a fényév, vagy a fénysebesség.



A tudományos csillagászati tényanyagot játékos, ismeretterjesztő formában feldolgozó bemutatót elsősorban az iskoláskorú gyerekeknek ajánlják, de a téma iránt érdeklődő kisebb gyerekeket is várják - hangsúlyozta a szervező.



A kiállítás május 26-ig tekinthető meg.