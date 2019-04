Inkubátor Program: újabb öt fiatal filmes készítheti el első mozifilmjét

A zsűri döntése és a szakmai közönség szavazatai alapján az alábbi filmtervek nyertek:



Csáki László – Felszeghy Ádám: Kék Pelikan – Mit ér a szabadság, ha nem lehet vele élni? Az animációs-dokumentumfilm a ’90-es évek nemzetközi vonatjegy-hamisítási lázát mutatja be, három barát történetén keresztül, akik meghackelik a rendszert. De vajon mindenki megússza szárazon?



Dér Asia: Nem haltam meg (dokumentumfilm) – Az életimádó műkincskereskedő 51 évesen megtudja, hasnyálmirigy rákja van. A túlélés esélye alig 5 százalék, ő mégis megváltásként tekint betegségére – hiszi, ha megváltozik és új emberré válik, túléli.



Fazekas Máté Bence: Kilakoltatás – Egy fiatal elszánt bírósági végrehajtó és egy elkeseredett, kilakoltatás előtt álló öreg néni heroikus küzdelme egy napba sűrítve.



Mayer Bernadette: Szemem fénye – Egy érettségi évében járó fiú szimbiózisban él fiatalos anyjával, ám életük felborul, amikor a nő megvakul. Egyre fojtóbban ragaszkodó anyja mellett családfenntartóvá, ápolóvá kell válnia, míg sorra veszíti el a számára fontos dolgokat. Ebben a présben egyszer csak már nem lehet megmaradni.



Szilágyi Fanni: Veszélyes lehet a fagyi – Egy egypetéjű ikerpár mindkét tagja ugyanabba a férfiba szeret bele, aminek hatására kénytelenek az addig jól palástolt, hétköznapi nyomorultságukkal szembesülni.



A Corvin moziban megrendezett pitchfórumon a program tíz döntőse személyesen mutatta be filmterveit a szakmai közönségnek, valamint a rendezvény zsűrijének, amelynek tagjai az idén Berkes Júlia producer, Bognár Péter forgalmazási szakember, Szilágyi Zsófia filmrendező (Egy nap), Zomborácz Virág forgatókönyvíró-rendező (Utóélet) és Zurbó Dorottya dokumentumfilmrendező (Könnyű leckék) voltak. A Filmalap idén először a Corvin moziban tartotta a rendezvényt, mert a nagy szakmai érdeklődés miatt a korábbi helyszín, a Toldi mozi már túl kicsinek bizonyult.



– Ígéretes fiatal tehetségektől sokszínű filmterveket hallgathattunk meg, műfajukat és témájukat tekintve egyaránt. Az Inkubátor Program kiváló példa arra, hogy egy átlagos mozifilm költségvetéséhez képest jóval alacsonyabb költségből, sok lelkesedéssel olyan sikeres alkotások valósíthatók meg, amelyeknek a mozikban is lesz értő közönségük és a legnagyobb filmfesztiválokon is sikereket érnek el – nyilatkozta Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója az eredményhirdetésen.



A Filmalap Inkubátor Programjára diplomás, de egész estés mozifilmet még be nem mutatott elsőfilmes rendezők jelentkezhettek, és azok a direktorok is, akik rövidfilmjükkel nemzetközi filmfesztiválokon szerepeltek. Az 57 beérkezett pályázat közül 10 jutott be a döntőbe tavaly októberben. A 10 döntős pályázati úton részesült a Filmalap 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásában. A Filmalap fejlesztő csapatának közreműködésével, több hónapos filmterv fejlesztési folyamat és felkészülés előzte meg a pitchfórumot.



A telt házas pitchfórumon az alkotók a szakmai közönségének bemutatták be a 10 döntős filmtervet. Közül hármat a szakmai zsűri és további kettőt a meghívott közönség (rendezők, producerek, kritikusok, filmes szakemberek) szavazott meg.



A kiválasztott filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 62 millió, a dokumentumfilmeknél 22 millió, az animációs filmeknél pedig 82 millió forintig nyújt támogatást a Filmalap Inkubátor Programja. A pályakezdő alkotók a filmkészítés során igénybe vehetik a Filmalap szakmai támogatását.