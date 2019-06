Íme néhány alternatíva a moziból, ha menekülne a meleg elől - heti mozipremierek!

Lezárult egy korszak. Hőseink, jóllehet utolsó ütközetükben eddigi legveszedelmesebb ellenfelükkel néznek farkasszemet: Jean Greyjel. Egy űrbéli kaland után Jeant megszállja valami. Egy ismeretlen földöntúli erő keríti hatalmába, ami az elméjét is mérgezve arra készteti, hogy társai ellen forduljon, miközben a Föld így védtelenül maradva az idegenek zsákmányává válhat. A mutánsok most nem csak barátjuk lelkéért, de az egész galaxis jövőjéért küzdenek, s ezt a küzdelmet nehezíti az is, hogy alapjaiban kel magukat újjászervezniük. Mivel a Disney megvárásolta a Fox stúdiót, így az X-Men jogai is hozzá kerültek. Jóllehet, egy ideig most nem fogunk találkozni X-Men filmekkel, így ez az alkotás egy korszak lezárásának tekinthető.Az Egy kutya négy élete folytatásában újra Bailey kalandjait, pontosabban lélekvándorlással egybekötött cuki hétköznapjait követhetjük végig. A történet szerint a kutyus most idősödő gazdája Ethan, és az ő feleségének a farmján él, ahol egy nap egy kis jövevény jelenik meg, az unoka CJ képében. A gyermek és az állat között rögtön jó kapcsolat alakul ki, mely minden játékos pillanatot bearanyoz. Egy nap viszont megjelenik Cj anyja, aki viharos körülmények között elviszi a kislányt, ügyet sem vetve a nagyszülők érzéseire. Bailey halálakor megígéri Ethannek, hogy új testbe születve megkeresi a kislányt, s gondját fogja viselni a legközelebbi viszontlátásig. Az Egy kutya négy útja, egy szívet melengető családi film. Bár nagyon hajaz elődjére, a cukiságfaktor kimaxolásával a legkritikusabb nézők szimpátiáját is képes elnyerni.Az Elton John életét feldolgozó fantasy musical egészen a kezdetektől mutatja be a félénk, ám képességei által csodagyerek státuszba emelkedett Reggie Dwight történetét. Végigvezeti a nézőt azon az úton, amit a kisvárosi srác a világhírnév felé haladva bejárt, bemutatva azokat a személyeket, akik a művész életének meghatározó szereplői voltak. Mindezt fantasztikus zenei betétekkel teszi, melyben egytől eddig a zenész kedvencei sorakoznak fel. A főszereplő Taron Egerton szinte ragyog a vásznon, s bár Elton John életének és történetének nem az első feldolgozása ez a filmváltozat, mégis rendkívül színvonalas formában tálalja, még a giccseket is.