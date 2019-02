Íme, a Kids' Choice Awards 2019-es jelöltjeinek névsora!

Íme, a 2019-es Kids’ Choice Awards kategóriák és jelöltjei!

Megvannak a Nickelodeon Kids’s Choice Awards 2019-es jelöltjei! Idén március 23-án robban az év „legtrutyisabb" bulija, a Kids’ Choice Awards, melynek a Los Angeles-i Galen Központ ad otthont. A rendezvény házigazdája az USA-ban nagy népszerűségnek örvendő dj, rapper és rádiós személyiség, DJ Khaled lesz. A jelöltek között olyan nagy nevek tűnnek fel, mint Rihanna, Adam Sandler, Channing Tatum, Ellen DeGeneres, Tyra Banks, Millie Bobby Brown, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Scarlett Johansson és Lupita Nyong’o.A 2019-es Kids’ Choice Awards jelöltjeit február 26-án, Liza Koshy jelentette be a Double Dare’s műsor élő adásában a Nickelodeon Youtube-csatornáján, Facebook-, Instagram- és Twitter-oldalain. A rendezvény idén öt új kategóriával bővült: Kedvenc műsorvezető, Kedvenc televíziós zsűri, Kedvenc szuperhős, Kedvenc gamer, illetve "Hogyan szeretnél segíteni?", mely kategóriában arról szavazhatnak a gyerekek, hogyan szeretnének tenni a világért.Az idei év házigazdája, DJ Khaled a 2018-as Kids’ Choice Awards-on két kategóriában is jelölést kapott. Az év férfi előadója és a Kedenc zeneszám kategóriában az "I’m the One" című slágerével, melyet Justin Bieberrel és Lil Wayne-nel közösen énekelt. Most így kommentálta a KCA-t: "Öveket becsatolni, hiszen március 23-án indul az év legnagyobb bulija! A házigazda én leszek. Nickelodeon Kids’ Choice Awards, hamarosan találkozunk!"A kedvencekre az alábbi linken lehet voksolni:TelevízióAgymenőkKikiwaka táborFuller HouseVeszélyes HenryModern családRaven otthonaA Series of Unfortunate EventsChilling Adventures of SabrinaFlash – A villámRiverdaleStranger ThingsThe Walking DeadAmerica’s Got TalentAmerican IdolAmerican Ninja WarriorDancing with the Stars: JuniorsDouble DareThe VoiceEllen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)Kevin Hart (TKO: Total Knock Out)Liza Koshy & Marc Summers (Double Dare)Nick Cannon & JoJo Siwa (Lip Sync Battle Shorties)Ryan Seacrest (American Idol)Tyra Banks (America’s Got Talent)ALVINNN!!! és a mókusokThe Boss Baby: Back in BusinessA Lármás családA tini nindzsa teknőcök felemelkedéseSpongya Bob KockanadrágTini titánok, harcra fel!Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)Grant Gustin (Barry Allen/The Flash, Flash – A villám)Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Veszélyes Henry)Jim Parsons (Sheldon Cooper, Agymenők)Karan Brar (Ravi Ross, Kikiwaka tábor)Neil Patrick Harris (Count Olaf, A Series of Unfortunate Events)Candace Cameron Bure (DJ Tanner-Fuller, Fuller House)Kaley Cuoco (Penny, Agymenők)Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack, Andi Mack)Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven otthona)Zendaya (K.C. Cooper, K.C., a tinikém)FILMAquamanBosszúállók: Végtelen háborúFekete PárducMary Poppins visszatérThe Kissing BoothTo All the Boys I’ve Loved BeforeChadwick Boseman (T’Challa/Black Panther, Fekete Párduc)Chris Evans (Steve Rogers/Captain America, Avengers: Bosszúállók: Végtelen háború)Chris Hemsworth (Thor, Bosszúállók: Végtelen háború)Dwayne Johnson (Will Sawyer, Felhőkarcoló)Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, Aquaman)Noah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I’ve Loved Before)Emily Blunt (Mary Poppins, Mary Poppins visszatér)Joey King (Shelly “Elle" Evans, The Kissing Booth)Lupita Nyong’o (Nakia, Fekete Párduc)Rihanna (Nine Ball, Ocean’s 8)Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow, Bosszúállók: Végtelen háború)Zoe Saldana (Gamora, Bosszúállók: Végtelen háború)Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther, Fekete Párduc)Chris Evans (Steve Rogers/Captain America, Bosszúállók: Végtelen háború)Chris Hemsworth (Thor, Bosszúállók: Végtelen háború)Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman, Aquaman)Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man, Bosszúállók: Végtelen háború)Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow, Bosszúállók: Végtelen háború)A GrincsHotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakációA hihetetlen család 2Nyúl PéterRalph lehúzza a netetPókember – Irány a PókverzumChris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Bukott birodalom)Danai Gurira (Okoye, Fekete Párduc)Dwayne Johnson (Will Sawyer, Felhőkarcoló)Emilia Clarke (Qi’ra, Solo: Egy Star Wars-történet)Michael B. Jordan (Adonis Johnson, Creed II)Zoe Saldana (Gamora, Bosszúállók: Végtelen háború)Adam Sandler (Dracula, Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció)Andy Samberg (Johnny, Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció)Benedict Cumberbatch (Grinch, A Grincs)Channing Tatum (Migo, Apróláb)James Corden (Peter Rabbit, Nyúl Péter)Shameik Moore (Miles Morales/Spider-Man, Bosszúállók: Végtelen háború)Gal Gadot (Shank, Ralph lehúzza a netet)Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Gwen, Pókember – Irány a Pókverzum)Kristen Bell (Jade Wilson, Tini titánok – A film)Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)Yara Shahidi (Brenda, Apróláb)Zendaya (Meechee, Apróláb)ZENEThe ChainsmokersFall Out BoyImagine DragonsMaroon 5Migostwenty one pilotsBruno MarsDJ KhaledDrakeJustin TimberlakeLuke BryanShawn MendesAriana GrandeBeyoncéCamila CabelloCardi BSelena GomezTaylor SwiftDelicate (Taylor Swift)In My Blood (Shawn Mendes)In My Feelings (Drake)Natural (Imagine Dragons)thank u, next (Ariana Grande)Youngblood (5 Seconds of Summer)Billie EilishCardi BDan + ShayJuice WRLDKane BrownPost MaloneBillie EilishCardi BDan + ShayJuice WRLDKane BrownPost MaloneGirls Like You (Maroon 5, featuring Cardi B)Happier (Marshmello, featuring Bastille)I Like It (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin)Meant to Be (Bebe Rexha, featuring Florida Georgia Line)No Brainer (DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo)SICKO MODE (Travis Scott, featuring Drake)Africa: DavidoAsia: BLACKPINKAustralia/New Zealand: Troye SivanEurope: David GuettaNorth America: Taylor SwiftLatin America: J BalvinUnited Kingdom: HRVYEGYÉBJust Dance 2019LEGO® The IncrediblesMarvel’s Spider-ManSuper Smash Bros.™ UltimateSuper Mario Party™David DobrikEmma ChamberlainGuava JuiceLilly SinghMiranda SingsRyan ToysReviewDanTDMJacksepticeyeMarkiplierNinjaPopularMMOsSSSniperWolfAz embereknek mindennapi szükségleteik megteremtésében (hogy legyen otthonuk, étel az asztalukon)Az iskoláknak (például iskola utáni tevékenységek, művészeti tevékenység, sport tevékenység támogatásával)A környezet védelméért tennél (például katasztrófa sújtotta területek rehabilitációja, vizek tisztítása, újrahasznosítás)Az állatokon segítenél (például állatmentés, vadrezervátumok védelme)A zaklatás elleni küzdelem (például érzelmi támogatás, pozitivitás)