Íme, a 2019-as Golden Globe nyertesei - galéria

Glenn Close a The Wife című filmben mutatott alakításért a legjobb drámai színésznő díját, míg Rami Malek a Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody) című alkotásban nyújtott teljesítményéért a legjobb drámai színésznek járó Golden-Globe díjat nyerte el vasárnap a Los Angelesben megrendezett díjátadó ceremónián.A dráma kategóriában a legjobb film díját a Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody) kapta.A brit-amerikai koprodukcióban készült alkotás a Queen együttes és szólistája, Freddie Mercury felemelkedését mutatja be, rendezője Bryan Singer. A film főszereplője Rami Malek.Mint az AP amerikai hírügynökség megírta, a kritika nem fogadta túlzott lelkesedéssel a filmet, ugyanakkor méltatta Malek kiváló előadását a filmben.A legjobb színésznő díját a musical vagy vígjáték kategóriában a brit Olivia Colman kapta A kedvenc (The Favourite) című filmben nyújtott alakításáért a Golden Globe-díjátadón, a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) vasárnap Los Angelesben.A jelöltek mezőnyében volt még Emily Blunt - a Mary Poppins visszatér (Mary Poppins Returns), Elsie Fisher - Eighth Grade, Charlize Theron - a Pszichoanyu (Tully), és Constance Wu - a Crazy Rich Asians alkotásban.A musical vagy vígjáték kategóriában a legjobb film díját a Zöld könyv (Green book) című alkotás kapta.Alfonso Cuarón mexikó filmes kapta a legjobb rendezőnek járó díjat Roma című alkotásáért, amely a legjobb idegennyelvű film kategóriában ugyancsak az élen végzett vasárnap este a Hollywoodban 76. alkalommal megrendezett Golden Globe-díjátadó gálán.A rendező olyan vetélytársakat utasított maga mögé, mint Bradley Cooper - a Csillag születik (A Star Is Born), Peter Farrelly - a Zöld könyv (Green Book), Spike Lee - a Csuklyások: BlacKkKlansman (BlacKkKlansman), valamint Adam McKay - az Alelnök (Vice) című film rendezője.A mexikói Alfonso Cuaron alkotása a Roma kapta a legjobb idegen nyelvű film díját a vasárnapi Golden Globe-díjátadón Lons Angelesben.Az alkotás felidézi a rendező gyerekkorát Mexikó egyik negyedében az 1970-es években. A kritikusok igen méltatóan szóltak a filmről.A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók (HFPA) rendezvényen a kategória eredményének kihirdetésekor Cuaron azt mondta: "köszönöm a családomnak, köszönöm Mexikónak". Egyben megemlékezett filmje két női szereplőjéről, Yalitza Aparicióról, valamint Marina de Taviráról.A HFPA az eseményre egy televíziós, Caroll Burnett komika nevével fémjelzett életműdíjat alapított, amelyet első alkalommal a névadónak, a legendás tévés színésznőnek, a 85 éves Burnettnek adtak át a vasárnap esti gálán.Christian Bale kapta a legjobb színész díját a musical vagy vígjáték kategóriában az Alelnök (Vice) című filmben nyújtott alakításáért - helyi idő szerint - vasárnap este a 76. Golden Globe-díjkiosztó gálán Los Angelesben.A Beverly Hilton Hotelben tartott rendezvényen ebben a mezőnyben még jelölt volt a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjára Lin-Manuel Miranda - Mary Poppins visszatér (Mary Poppins Returns), Viggo Mortensen - Zöld könyv (Green Book), Robert Redford - The Old Man & the Gun, valamint John C. Reilly - a Stan & Ollie című film szereplőjeként.Regina King kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat a Ha a Beale utca mesélni tudna (If Beale Street Could Talk) című filmben nyújtott alakításáért.A vasárnapi Los Angeles-i gála első díjazottjai között volt még a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában Mahershala Ali - a Zöld könyv (Green Book) című alkotásban mutatott színészi teljesítményéért.A Golden Globe díjkiosztót hagyományosan az Oscar-ceremónia előtt rendezik.A Foglalkozásuk: Amerikai (Americans) című film kapta a legjobb televíziós drámai sorozat Golden Globe-díját, a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) vasárnapi, 76. gáláján Los Angelesben.A legjobb animációs film díját a Pókember - Irány a Pókverzum (Spider-Man:Into the Spider-Verse) című produkció kapta.A háromórás gálaesten filmes és televíziós kategóriákban osztják ki a mintegy 90 tagot számláló tudósítótestület 25 trófeáját.Az idei díjszezon első nagy díjátadó gálájának házigazdája Sandra Oh színésznő és Andy Samberg komikus volt.