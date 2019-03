Ilyen atrocitások érték a népszerű magyar zenészt

Számtalan dalt és slágert köszönhetnek a zenekedvelők Burai Krisztiánnak, aki hazánk egyik legtermékenyebb dalszerzője. A mezőberényi születésű fiatalember megküzdött a sikerért, az addig vezető út igen rögös volt.



– Nagyon nehéz volt megélni azt, amikor küldtük a dalaimat rádióknak, tévéknek és fennakadt a rostán. A dalok 5-10 százaléka megy át a szűrőn, de nyilván a többit is ugyanolyan értékesnek találom. Mikor ez a fennakadás többször előfordult, – mindenfajta logikátlan indokokra hivatkoztak – megelégeltem a dolgot. Inkább elengedtem ezt az egészet, maradtam ugyanaz az őszinte srác, de már nem érdekelt ki és mit játszik a dalaimból – mondta a Sláger TV-n Burai, aki előadóként is igazán sikeres. Pedig kezdetben komoly kritikát kapott ezen a területen is.



– A művésztársaknak köszönhetem, hogy előadóként is újra elkezdtem működni. Többen is – mikor hozzám jöttek a dalszerzés miatt – megkértek, hogy működjek közre, rappeljem fel ezt vagy azt a részt. Én viszont nem akartam előadóskodni, annyi pofont kaptam már. Például azt is a fejemhez vágták, hogy öreg vagyok ehhez a szakmához, de a kollégák biztattak, így próbáltam figyelmen kívül hagyni a kritikát – árulta el a Zenepostában a zenei szakember, aki bár nagy népszerűségnek örvend, bizonyos momentumokra nem szívesen emlékszik vissza.



– Kevés atrocitás ért, de a megyében, ahol születtem pont meg kellett ezt tapasztalnom. Ezt leszámítva sok pozitív visszajelzést kapok, Borsodba, Szabolcsba, Hajdú-Bihar megyébe szinte kéthetente járok fellépni, de a budapesti koncerteket is nagyon szeretem. Visszatekintve az idáig vezető útra azt mondom, bár sok sebet szereztem, de már csak a hegek emlékeztetnek arra, honnan jöttem – mondta Burai Krisztián.