Így várja első babáját Tücsi - fotókkal

Természetesen alig várjuk már, hogy megszülessen a kislányunk, már csak pár hét van hátra addig – mesélte lelkesen Tücsi. – Az új házunkban mindent úgy alakítottunk ki, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen, és Nara mindig szem előtt legyen akkor is, ha én éppen főzök. A konyhánk egyben lesz a nappalival, így mindig rálátok majd a nappalira, ha az apukájával ott játszanak, és lesz egy hatalmas konyhapult is, amire akár rá is tehetem őt a pihenőszékében, így „segíthet" nekem mindenben

A főbb elemeket már gyártják, de a kiegészítőket, konyhai gépeket még egyáltalán nem szereztük be, így ehhez nagy segítséget jelent majd, hogy mindent egy helyen találok. A legnagyobb fejtörést jelenleg a konyhasziget borítása okozza, és bízom benne, hogy a Konyhakiállításon megtaláljuk a megoldást. Abban biztos vagyok, hogy sok olyan ötletet találok majd, ami megkönnyíti a dolgomat friss anyukaként

Hamarosan teljesül Tücsi és párja, Sofron István Sofi legnagyobb vágya, és a világra jön első gyermekük, a kis Nara Sophie, akinek nevét nemrég egy videóban osztották meg követőikkel. Szerették volna, ha a babát már végleges otthonukba vihetik haza, ám erre még picit várniuk kell, a házon még hátra vannak az utolsó simítások, többek között a konyha kialakítása is várat magára.