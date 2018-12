Így ünnepelte születésnapját Jellinek Tina

Nemrég fergeteges születésnapi mulatsággal ünnepelte meg a gyerekek születésnapját Emilio és Tina. Most pedig az édesanya születésnapja is elérkezett, aki semmilyen nagy felhajtásra nem vágyott ezen a napon.– Mindig nagyon várom a születésnapomat, mert a gyerekek nagyon készülnek rá és meglepnek valami szeretetteljes dologgal. Nem vágyom semmi másra, a legnagyobb ajándék, hogy egészségesek vagyunk és együtt lehetünk – mondta Tina, akit kislánya tánc- és énekprodukcióval lepett meg, míg nagyobbik lánya és Bangó Margit egy hatalmas rózsacsokorral.– Emlékszem mikor megszületett, bent voltam a szülőszobában. Szó szerint az én kezembe érkezett. Azóta is ott tartom őt a kezeim között, óvom, féltem, vigyázok rá – mondta a művésznő.Miután Tina és Emilio kettesben maradtak a férj is előállt nem mindennapi ajándékával. Tina kedvenc filmje, az Igazából szerelem egyik ikonikus jelenetét elevenítette meg.– Nagyon szeretem ezt a filmet és mindig arra gondolok, milyen csodálatos lehet, ha valakinek így vallanak szerelmet. Emilio kapott is az alkalmon. Nagyon jól esett, meghatódtam elég rendesen – mondta a Drága családom epizódjában Tina.