Így öltöznek a magyar divattervezők!

"A kevesebb több", szól az ismert mondás. Egyetértenek ezzel a 2019-es év GLAMOUR Women of the Year Az év divattervezője kategória jelöltjei is. Tóth Melinda (DAIGE), Sármán Nóra (Nora Sarman), Zsigmond Dóra (ZSIGMOND DORA menswear), Cakó Kinga (CAKO) és Polgár Diána (DYAN) fiatal hazai tervezők az alábbiakban megosztják, hogy milyen alapdarabokhoz nyúlnak, ha biztosra akarnak menni a megjelenésükkel kapcsolatban.A jelöltek egyetértenek abban, hogy a fekete örök divat. Bátran fordulhatunk ehhez a színhez, ha nem akarunk alulöltözöttnek tűnni, de a dresscode-ot sem szeretnénk figyelmen kívül hagyni. Ha mégis más színhez nyúlnánk, Cakó Kinga, a CAKO márka tervezője a szürkét javasolja.– A szürke árnyalatai megunhatatlanok és visszafogott eleganciát kölcsönöznek viselőjüknek – buzdít a szín viselésére Kinga, aki állítja, hogy ezen árnyalat viselésétől senki nem fog szürke egérnek tűnni.– A női ruhatár egyik kulcsdarabja egy olyan cipő, amelyet bármilyen helyzetben felvehet az ember, amely jól mutat farmerrel, ruhával vagy szoknyával is. Továbbá fontos, hogy fel lehessen venni munkába, de ha nincs idő hazamenni egy parti előtt, akkor ott is megállja helyét – állítja a DYAN cipőmárka megálmodója, Polgár Dia.A farmer-póló kombinációra esküszik a DAIGE fiatal tervezője, Tóth Melinda, aki a rohanó mindennapokban ezt a párosítást viseli. Nyáron azonban szeret teljes fehér öltözetben megjelenni, legyen szó szintén farmer-póló párosról vagy ruháról.– Ám kísérletezni mindenkinek kell! – vallja a tervezőnő, ahogy ő is rendszeresen teszi ezt, mikor egy eseményre készül. – Ilyenkor ösztönösen sokkal nőiesebb, színesebb darabokat választok – tette hozzá Melinda.Zsigmond Dóra, a ZSIGMOND DORA menswear (férfi ruházat) alapítója az évszaknak megfelelően, anyagösszetétel alapján választ ruhadarabot. Nyáron fehér lenvászon inget, télen pedig egy magasabb nyakú gyapjúszövet pulóvert részesít előnyben, ha biztosra akar menni megjelenésével.Sármán Nóra, a Nora Sarman brand tervezője eloszlatta azokat a tévhiteket, miszerint egy divattervezőnek hatalmas gardróbja van tele ruhával. Ő azt javasolja mindenkinek, aki hozzá fordul tanácsért, hogy legyen inkább kevesebb, ám jó minőségű ruhadarabja, de azokat tartsa nagy becsben. A gardróbban pedig mindig tartsunk rendet.Legyen szó bármilyen időjárásról, a fenti tippek alapján mindenki kialakíthat magának egy olyan ruhatárat, amelyből azonnal megtalálja az alkalomhoz illő tökéletes szettjeit.Az öt tehetséges divattervező március 8-án a GLAMOUR Women of the Year gálán Az év divattervezője kategóriában száll versenybe egymással. A szavazók 2019. március 7-én éjfélig adhatják le voksaikat a