Így néz ki ma Cameron Diaz, évek óta nem állt kamerák elé

Cameron Diaz a kilencvenes-kétezres évek egyik legnépszerűbb színésznője volt, aki olyan alkotásokban tűnt fel, mint A maszk, az Álljon meg a nászmenet!, a Keresd a nőt!, a Vanília égbolt, a Charlie angyalai vagy a Szexvideó, de ő adta Fiona hercegnő hangját is a Shrek összes részében. - írja a femina.hu A színésznő legutóbb az Annie című filmben, amiben nem lett a kedvence a közönségnek, sem a kritikusoknak. Emiatt úgy gondolta, ideje nyugdíjba vonulni, és már be is jelentette visszavonulását.A képeket ezen a linken nézheti meg >>> Azóta megírta első könyvét, mely a The Longevity Book: The Science of Aging, The Biology of Strength, and The Privilege of Time - azaz A hosszú élet könyve: az öregedés tudománya, az erő biológiája és az idő kiváltsága - címet kapta. Szerinte nagyon fontos, hogy a nők elfogadják az idő múlását, és inkább legyenek büszkék ráncaikra. A plasztikai műtéteket és a botoxot megveti, úgy gondolja, hogy nem kell 60 évesen is sokkal fiatalabbnak is kinézni, hiszen az öregedés kiváltság.az egykori színésznő már nem sminkel, úgy érzi, sokkal szabadabb a bőre, és egészségesebb is. Nem is kell neki megjelenni már a kamerák előtt, idejét családjával tölti.