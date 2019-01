Így még sosem láthatták: hajmeresztő mutatványokkal edz Molnár Andi - fotók

–

–

–

–

–

–

Kirobbanó formában van Molnár Andi, akit sokan a Szombat esti láz című műsorból ismerhettek meg.A csinos műsorvezető bár már felhagyott a versenyszerű tánccal, azt a mai napig oktatja. Tánccsoportjával, a Fever Dance Grouppal az országot járja és fellépéseik egymást érik. Most egy nagyszabású showműsorra készül a csapat, amelyen újjáélesztik a varieté műfaját.Február közepén egy lélegzetelállító műsorban lépünk színpadra. Nemzetközileg elismert artisták és bűvészek, fantasztikus énekes díva és persze tánc minden mennyiségben. Ez lesz a Budapest Varieté három előadása. A Táncművészeti Egyetemen tanultunk a varieté műfajáról, ami most 60 év után éled újramondta Molnár Andi, aki csapatával minden nap órákon át gyakorolja a koreográfiát. Ennek köszönhetően kirobbanó formában van.Jó hangulatban telnek a próbáink, mindent beleadunk! Napi 5-6 órát táncolok a próbák miatt, de minden percét élvezem. Emellett az étkezésemre is odafigyelek, most semmi megterhelőt nem fogyasztokárulta el a táncparkett szerelmese, aki a varieté egyik megálmodójának, Eötvös Krisztinának köszönhetően egy speciális edzésformát is kipróbált.Nagyon sokat tanulunk egymástól. Mindig is csodálattal néztem a varieté világát, most pedig lehetőségem adódott, hogy egy igazi profi segítségével kipróbáljam magam ebben is. Teljesen másfajta izmokat mozgatott át a rúdon való gyakorlás, ez egy kőkemény edzéssel ért fel. Akárcsak a karikán végzett gyakorlatok. Szeretem a határaimat feszegetnimondta Molnár Andi, aki február közepén mindhárom előadásban színpadra lép a Dunapalotában.