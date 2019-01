Így készült Dobó Kata Kölcsönlakás című filmje - Videó

A csatorna január 25-től a premier hetéig péntek, szombat és vasárnap esténként, a filmek szünetében folyamatosan tűzi műsorra a tizenkét, egyenként 3 perces kisfilmet, amelyek a film előkészületeinek első pillanatától az utómunkálatok végső fázisáig vezetik végig a nézőt.





Mindegyik rész a film rendezője, Dobó Kata összefüggő forgatási naplójaként, a saját élményeit, benyomásait felidéző narrációjával nézhető meg. Így nem csupán a Kölcsönlakás elkészítésének technikai és művészi folyamatáról hull le a lepel, hanem rendezői munka kihívásaiba, szépségébe, illetve legkülönfélébb helyzeteibe is betekintést nyer a közönség. Az alkotók arra törekedtek, hogy a szokásos werkfilm helyett egy személyes hangulatú összeállítást készítsenek, ami lépésről lépésre mutatja meg a filmgyártás kulisszatitkait.



- Azért is készítettem személyes hangulatú forgatási naplót, mert szerettem volna a saját szemszögemből, élményeimen keresztül bemutatni azt a csodálatos folyamatot, ahogy az ötletből, rengeteg állomáson keresztül, számos jó és tehetséges szakember hozzáadott munkája révén végül megszületik a film. Bízom benne, hogy ez a rendhagyó werkfilm sorozat minél többekhez eljut, kedvet ébreszt bennük, hogy eljöjjenek a mozikba, és megnézzék a Kölcsönlakást. És mert moziba járni szexi! – hangsúlyozta Dobó Kata, a film rendezője.



A Balla Eszter, Martinovics Dorina, Oroszlán Szonja, Kopek Janka, Kiss Ramóna, valamint Haumann Máté, Klem Viktor, Fehér Tibor, illetve Szabó Simon főszereplésével elkészült Kölcsönlakás a világszerte nagy sikerrel játszott, azonos című színdarab eredetijétől részben eltérő, önálló koncepcióra épülő feldolgozása, azaz a magyar stáb fantáziáját, kreativitását tükröző adaptáció valósult meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a humoros, pikáns cselekmény, és a szereplők még jobban tükrözik, leképezik majd a hazai viszonyokat, az ismerős karaktereket, illetve párkapcsolati helyzeteket.