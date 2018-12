Így készül a tökéletes forralt bor - már ha létezik olyan

Tökéletes a forralt bor akár egyedül töltünk el egy estét otthon, akár vendégeket várunk.

1 üveg vörösbor

3 dl víz

3 evőkanál cukor

1 evőkanál szegfűszeg

1 teáskanál gyömbér

1 rúd fahéj

1 narancs

A fehérborból készült forralt bor már kicsit több összetevőt igényel.

5 dl almalé

10 dkg barna cukor

1 db narancs

1 db citrom

1 hüvelykujjnyi gyömbér

2 db egész fahéj

egész szegfűszeg ízlés szerint

egész szegfűbors ízlés szerint

egész csillagánizs ízlés szerint

7 dl száraz fehérbor

Tökéletes a forralt bor akár egyedül töltünk el egy estét otthon, akár vendégeket várunk. Készülhet vörös és fehérborból is, a lényeg a jó fűszerezésben rejlik.Rengeteg múlik a fűszerezésen, de érdemes jó minőségű vörösbort választani, mert úgy még finomabb lesz a végeredmény. A bort és a vizet egy lábasba kell önteni, majd ha meleg, mehet bele a fahéj, cukor, gyömbér és a szegfűszeg. A narancsot még ekkor bele lehet karikázni. Még azelőtt le kell venni a tűzről, mielőtt lobogna, mivel ha hagyjuk felforrni, elillan belőle az alkohol és rengeteget veszít az aromájából.Egy közepes lábasba öntjük az almalét, majd hozzáadjuk a cukrot, a feldarabolt narancsot, citromot és gyömbért, valamint a fűszereket. Az egészet felforraljuk és hozzáöntjük a fehérbort. Együtt főzzük még egy pár percig, hogy a bor is felmelegedjen, aztán már fogyaszthatjuk is!