Így állítsa be a tévéjét a Trónok harca utolsó évadához

Számos kritika érte az HBO népszerű sorozata, a Trónok harca befejező évadának alkotóit azért, mert a sorozat képi világa olyan sötétre sikeredett, hogy sokak szerint alig lehetett kivenni, mi történik épp a képernyőn. A sorozat operatőre, Fabian Wagner a megjegyzésekre részben úgy reagált, hogy nem a képek voltak túl sötétek, hanem sokan egyszerűen nem tudják, hogyan kell megfelelően beállítani a tévéjüket. Az LG Magyarország szakértője most összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a sorozathoz passzoló beállításokról.



– A legjobb élmény érdekében lehetőleg ne mobileszközön vagy laptopon nézzük a sorozatot, hanem tévén, elsötétített szobában, legfeljebb egy, a készülék mögött elhelyezett, minimális fényerejű hangulatvilágítás mellett – tanácsolja Slezsák Dániel. – Természetesen az sem mindegy, hogy milyen készülékünk van: az OLED tévék pixeljei például külön-külön vezérelhetőek, és mivel a fekete megjelenítésekor a képpontok egyszerűen kikapcsolnak, az így létrehozott tökéletes fekete mellett sokkal jobban látszanak a kontrasztok.



Ahogyan arra a sorozat operatőre is utalt, fontos, hogy a tévénk beállításai is megfelelőek legyenek. A televíziók menüjében többnyire fellehető képüzemmódok (például normál, mozi, sport, dinamikus) segítségével egyszerűen tudjuk a tévén nézett tartalmak típusához igazítani a látványt. Ezek az üzemmódok a képek megjelenítését szinte az összes lehetséges módon érintik, azaz egyebek közt befolyásolják a képek fényerejét, színtelítettségét, színhőmérsékletét és kontrasztját, de persze ezeket akár egyesével is beállíthatjuk és a saját beállításainkat jó esetben el is menthetjük. – A legegyszerűbb megoldás tehát az, ha a tévénken a moziüzemmódot (nem magyar nyelvű menü esetén Cinema vagy Movie) választjuk ki – mondja a szakértő.



Ha ezzel nem vagyunk igazán elégedettek, akkor az alábbiakkal kísérletezhetünk:



gamma – ha a készüléken van ilyen lehetőség, állítsunk a gammán: egy sötét helyiségben tévézve a 2,4-es érték ideális lehet, de ha ezt alkalmazva nem kivehetőek az árnyékban megbújó részletek, próbáljuk meg a 2,2-es értéket;



extra funkciók – keressük meg a menüben és kapcsoljuk ki az automatikus képjavító funkciókat (márkától függően ezeket például TruMotion, Auto Motion Plus, MotionFlow néven találjuk) és kapcsoljuk ki a fekete színt kiemeő funkciót is;



háttérvilágítás – ha a készülékünk rendelkezik háttérvilágítással (backlight), akkor tekerjük feljebb, de csak óvatosan, mert ha túlzásba visszük, kifakul a kép



fényerő – a fényerőt feljebb állítva a sötét képi elemek részletei kivehetőbbé válnak, de ha túlzásba visszük, így is kifakulhat a kép



kontraszt – ha túl magasra állítjuk a kontrasztot, a világos képi elemek részleteit veszíthetjük el



szín és színtelítettség – ha már megvan a moziüzemmód, akkor ehhez nem érdemes hozzányúlni, legfeljebb akkor igazítsunk rajta, ha egy-egy jelenetnél szükségesnek érezzük



– Ha ezek a próbálkozások elsőre nem hozzák meg a kívánt eredményt, egyszerűen visszatérhetünk a gyári beállításokhoz (reset) és új kombinációkat is kipróbálhatunk – tanácsolja Slezsák Dániel.



A sötét képvilágú filmek és sorozatok kedvelőinek hosszú távon is ideális választás egy OLED tévé, melyen a végtelen kontrasztaránynak köszönhetően a fenti beállítások nélkül is kiélvezhetik még a legsötétebb csatajelenetek részletgazdagságát is.