Igazi nyári slágerrel jelentkezett az amerikai világsztár - hallgassa meg!

Egy vadonatúj szuperprodukcióval, minden bizonnyal a nyár egyik legnagyobb slágerével jelentkezett az amerikai világsztár Jason Derulo, az idei Strand Fesztivál egyik headliner fellépője!A "Mamacita" egy vérbeli energikus, nyári dal, amit Jason ezúttal a Puerto Ricó-i rapper-énekes Farrukoval közösen készített. A slágervárományos akkora erővel robban be, hogy már most biztosan állítjuk, ez lesz az idei Strand Fesztivál egyik legnagyobb durranása.A többszörös platinalemezes Jason napjaink egyik legnépszerűbb nemzetközi popsztárja. Az énekes-dalszerzőhöz olyan legendás partyslágerek köthetők, mint YouTube-on 1,3 milliárd megtekintésnél járó "Swalla", ahol Nicki Minaj-zsal közösen rúgták ki a ház oldalát, vagy a Spotify-on 350 millió streamet generált "1, 2, 3", amelyet a spanyol szépséggel, Sofia Reyes-szel és De La Ghettoval készített."Whatcha Say" című bemutatkozó kislemeze ötszörös platinalmez lett, míg a "Talk Dirty", a "Want To Want Me" és a "Ridin Solo" című megahitjei is négyszeres platinaminősítést értek el.A magyar közönség korábban is hallhatta már élőben a táncteret rendre felperzselő trackeket, hiszen 2015-ben és 2017-ben is fellépett Jason Derulo a Balaton Sound Nagyszínpadán, tavaly augusztusban pedig a Budapest Parkban csinált óriási bulit. Izgatottan várjuk, milyen szuperprodukcióval tér vissza augusztus 22-én a világsztár!