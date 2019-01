Igaza lett az időutazónak, az első jóslata megtörtént - Videó

Noah-val először 2018. februárjában foglalkoztunk, akkor megírtuk, hogy az elsődleges célja a férfinak az, hogy bizonyítsa a világnak, hogy ő egy időutazó, és az időutazás jelensége valódi.

Egyértelmű szeretnék lenni. Az egyetlen célom az, hogy bizonyítsam az időutazás létét. Gyakorlatilag én is időutazó vagyok.

Ez a férfi tényleg a jövőből érkezhetett? - Videó A magát időutazónak nevező amerikai férfi, Noah, azt állítja, hogy a jövőből érkezett, méghozzá a 2030-as évből. Azért használ álnevet, mert fél, hogy meggyilkolják, nehogy kitálaljon a jövőről. - írja a The Sun magazin. Fotó: The Sun A Jóslatai szerint 2020-ban Donald Trumpot újraválasztják, és az emberek a Google szemüveghez hasonló technikai eszközöket fogunk hordani.

A témához kapcsolódó videót itt meg is nézhetik:2018. decemberében ismét felkapták az internetes oldalak az álnéven élő időutazót, aki immár egy nyomtatott papírral is bizonyítani kívánta állításait, és jövőbeli eseményeket osztott meg az emberekkel. Az erről szóló cikket ITT olvashatják el Noah állítása szerint 2019. januárjában rengetegen észlelhetnek ufókat az égen. Állítását alátámasztja a MUFON weboldal Youtube csatornája . A MUFON egy mozaikszó, ami a következőt takarja: Mutual UFO Network, magyarul Közösségi Ufó Csatorna. Ide az emberek beküldhetik a videóikat, történeteiket, melyek kapcsolódnak az ufójelenségekhez, és amennyiben nem bizonyul egy előzetes vizsgálat során egyértelmű hazugságnak, vagy hamisítványnak, felkerül az oldalra.Január elején már New Yorkból, több amerikai városból, Horvátországból, Hollandiából, Indiából, és Ausztráliából is érkeztek videófelvételek. A thebullamarillo.com amerikai weboldal szerint csak az amerikai Texas államból érkezett hat bejelentés ebben a hónapban, hogy ufót láttak.Aki szeretne még több videót megnézni, az EZEN a linken megteheti. Ha Noah jóslatai igazak, és nemcsak egy véletlen egybeesés történt, akkor a következő esemény februárban következik be, ami az írott történelem legnagyobb hóvihara Amerikában. Reméljük nem lesz igaza.