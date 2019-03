Idén kapja meg az irodalmi Nobel-díjat a tavalyi díjazott is

A Svéd Akadémia immár nyugodt körülmények között dolgozhat az irodalmi Nobel-díjon"

Megerősítette a Nobel Alapítvány, hogy idén nem marad el az irodalmi Nobel-díj odaítélése, az ideivel egy időben ősszel megnevezik a múlt évi díjazottat is, és a zsűri feladatát továbbra is a Svéd Akadémia látja el.A svéd nyelv ápolására 1786-ban alapított akadémia tavaly májusban jelentette be, hogyA világ legrangosabb irodalmi díját megalapító Alfred Nobel svéd gyáriparosnak, a dinamit feltalálójának hagyatékát kezelőA Nobel Alapítvány kedden, az igazgatótanács ülése után közleményben jelentette be, hogy az akadémia "eddigi és tervezett lépései jó lehetőséget kínálnak arra, hogy helyreálljon a testületbe mint díjodaítélő intézménybe vetett bizalom".A közlemény szerint, lehetővé tették például a tagságról való lemondást, új tagokat választottak meg, és "a testületnek már nincs olyan tagja, aki ellen összeférhetetlenségi vagy bűnügyi vizsgálat folyna". A tagság korábban egy életre szólt, az új alapszabály lehetővé teszi a formális kilépést.- állapította meg az alapítvány, amely ugyanakkor elismerte, hogy még további változtatások valószínűek az akadémiánál, főleg a pénzügyek kezelését illetően, de fontolóra lehetne venni a tagság határidőhöz kötését is.- kommentálta az alapítvány közleményét Anders Olssen, az akadémia szóvivője. Hozzátette, hogy, távozott a testületből többek között Sara Danius irodalomtudós és -esztéta, aki 2015-től első nőként látta el az állandó titkár (vezető) tisztségét, valamint Katarina Frostenson költőnő, akinek francia származású férjét, Jean-Claude Arnault fotóst tavaly börtönbüntetésre ítélték nemi erőszak miatt. Magát Frostensont - aki januárban mondott le - a díjazottak nevének kiszivárogtatásával vádolta meg egy belső vizsgálat, bár ő tagadja az indiszkréciót.Az irodalmi Nobel-díjat hagyományosan októberben ítélik oda.