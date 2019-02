Idén jazzfesztivált is rendeznek a Frankofón Fesztivál keretében

Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára a rendezvénysorozat hétfői budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az immár kilencedik alkalommal megrendezendő Frankofón Fesztivál szerves részévé vált Magyarország színes kulturális életének.Frédéric Rauser, a Budapesti Francia Intézet igazgatója elmondta, hogy a fesztivál idén is a Frankofón Filmnapokkal indul, amelyen ezúttal tizenkilenc filmet láthat a közönség.keretében a Budapesti Francia Intézet és partnerei ismét elhozzák Magyarországra a frankofón filmek legjavát. Francia, belga, kanadai, marokkói, svájci, román és tunéziai alkotások is szerepelnek az idei filmnapok programján.Premier előtti vetítésekkel, csak a filmnapokon látható, egyedülálló alkotásokkal és beszélgetésekkel készülnek a szervezők az évente megrendezett eseményre. Természetesen az idén is több francia rendezővel és színésszel találkozhat a budapesti közönség az fesztiválon.Catherine Deneuve, Guillaume Canet, Audrey Tautou, Romain Duris, Omar Sy, Isabelle Adjani, Vincent Cassel – csak néhány név a legnagyobbak közül, akik megmutatkoznak az idei válogatásban.