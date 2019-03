Idén is elindul a Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba. A zarándokvonat június 7-én indul és 10-én, pünkösdhétfőn érkezik vissza - közölték a szervezők szerdán Budapesten.



A négynapos program legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, valamint a zarándoklat Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.



Mező Tibor, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője elmondta: a Csíksomlyó Expressz az előző évekhez hasonlóan Szombathelyről indul, és a Sopron, Győr, Komárom, Tatabánya útvonalon érkezik Budapestre.



A Keleti pályaudvarról a Székely Gyorssal összekapcsolva, 16 kocsiból álló "össznemzeti zarándokvonatként" indul tovább Erdélybe.



A zarándokok szombaton a csíksomlyói Mária-kegyhelyen részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe, az ezeréves határhoz zarándokolnak. Itt szintén szentmisén vesznek részt - mondta.



A vonatúton Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonai javára gyűjtenek. Vasárnap a zarándokok egy része az ezeréves határról az alcsíki Csíkszentsimonba megy, ahol átadják a gyűjtött adományokat az ottani otthon lakóinak. A program lovasbemutatóval, sörkóstolóval, majd Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes koncertjével fejeződik be - ismertette.



A zarándokok másik fele Madéfalvára megy, ahol részt vesznek a madéfalvi "pünkösdi forgatagon".



Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, a zarándokvonatot idén a Szent István király tiszteletére felmatricázott Bobardier Traxx mozdony húzza majd. A kocsik modernek, a vonaton lesz hangosítás és büfékocsi.



Kitért arra is: a zarándokvonat kiemelten fontos a MÁV-Startnak, és a jövőben is mindent meg fognak tenni a 2008-ban elindult együttműködésért.



A zarándokvonat fontos küldetése, hogy erősíti a nemzeti összetartozást, "összeköti a külhoni magyarokat az anyaországban élőkkel" - tette hozzá Kerékgyártó József.



A zarándoklat fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes.



Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.