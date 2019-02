Ide látogasson el, aki gyermeket szeretne

A legtöbb pár reménytelenséggel, aggodalommal és feszültséggel érkezik a lelkigyakorlatra. Az együtt töltött idő alatt azonban rájönnek, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, nem élet és halál urai, és nem is kell egyedül viselniük a nehézségeket. Így békével a szívükben és reményekkel telve távoznak"

A kegyhelyhez fűződő csodák és legendák híre a középkori viszonyok mellett is gyorsan terjedt, így a zarándokok emelkedő száma miatt már az Árpád-korban templomot építettek Mátraverebély faluban. A hívők az évszázadok folyamán egyre nagyobb számban keresték fel a búcsújáróhelyet, napjainkban pedig évente körülbelül 200 ezer zarándok érkezik Szentkútra.Február 22-24-én a nemzeti kegyhely ezúttal is megrendezi a Gyermekre vágyók lelkigyakorlatát, amelyre feszült, aggódó párok érkeznek, s ahonnan reményteli házasok távoznak.Januárban született meg a legfiatalabb kisbaba, akinek szülei részt vettek a Gyermekre vágyók lelkigyakorlatán, a ferencesek által működtetett nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton. De számos baba bizonyítja még a program sikerességét, amelyet idén február 22 és 24 között immár harmadik alkalommal rendeznek meg Csépányi Gábor atya vezetésével.– fogalmazta meg a lelkigyakorlat legfontosabb tanulságát Csépányi Gábor atya, orvosi diplomával is rendelkező katolikus pap.A háromnapos programon résztvevő vallásos házaspároknak megismerik az egyház által is elfogadott és támogatott lehetőségeket. A soron következő lelkigyakorlaton három téma kapcsán is érkeznek tanúságtevők: akik az örökbefogadás tapasztalatait osztják meg, akik a természetes prokreációs technológiákról mesélnek, de érkeznek olyanok is, akik gyermeküket a Szűzanya közbenjárásának tulajdonítják. Ők is megosztják a tapasztalataikat a résztvevőkkel, valamint a meghívott előadók között egy orvos-tanár is szerepel.A Mátraverebély-Szentkúti Máriakegyhely csodával határos erejét számtalan keresztelő és hálatábla bizonyítja, amelyeken az ideérkezők köszönetüket fejezik ki a Szűzanyának, amiért meghallgatta kérésüket, imájukat.További információ: www.szentkut.hu