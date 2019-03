Húsz év után találtak rá egy ellopott Picasso-festményre

Arthur Brand műkincsvadász a megtalált festménnyel Forrás: bbc.com

Hollandiában megtalálták Pablo Picassónak a festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményét, amelyet 1999-ben loptak el egy szaúdi sejk jachtjáról Dél-Franciaországban.A Buste de femme (Női mellkép) néven is ismert, 1938-ban keletkezett Dora Maar-portrénak az ismert holland műkincsvadász, Arthur Brand bukkant a nyomára Amszterdamban évekig tartó nyomozás eredményeként.Március közepén egy holland üzletember adta át neki, aki nem tudta, hogy bűncselekményből származott a fizetségképpen kapott műalkotás. A festmény jelenlegi piaci értékét 25 millió euróra (7,9 milliárd forint) becsülik.Amikor ellopták a francia Riviérán, Antibes-ban horgonyzó jachtról, 4 millió euróra taksálták az értékét. A tulajdonos felajánlott 400 ezer euró nyomravezetői díjat, de minden kutatás eredménytelen maradt, végül megkapta a négymillió eurót egy meg nem nevezett biztosítótársaságtól, amely így az előkerült festmény új tulajdonosa lett.Arthur Brand szerint az értékes Picasso-képet alvilági pénzügyi tranzakciókban, drog- és fegyverügyletekben használhatták biztosítékként az eltűnése óta eltelt időben, a két évtized alatt tucatszor válthatott tulajdonost, emiatt megviselt állapotban lehet.A festmény Picasso magángyűjteményének részét képezte az alkotó haláláig. Abdul Mohszen Abdulmalik szaúdi sejk az 1980-as években vásárolta a New York-i Pace galériától nem ismert összegért.A Dora Maar-portré eredetének igazolására Amszterdamba érkezett a New York-i galéria szakértője és az érintett biztosítótársaság képviselőjeként Dick Ellis nyugdíjas brit nyomozó, a Scotland Yard műkincsvadász egységének alapítója.Mind Arthur Brand, mind Dick Ellis nevéhez számos lopott műalkotás előkerítése fűződik. A Picasso-olajkép 1999-es ellopása arra késztette az Azúr-parton horgonyzó jachtok dúsgazdag tulajdonosait, hogy megerősítsék hajóik védelmét a betörőkkel szemben.