Hugh Jackman nagyon izgatott

A színész elmondta: nagyon izgatott, mivel ezt a darabot kamaszkorában már játszotta. A kétszeres Tony-díjas Jackman felidézte, hogy annak idején a középiskolában mutatták be A muzsikust, és akkor szerepelt először musicalben.



A szélhámos Harold Hill szerepében egyebek mellett olyan számokat énekel majd a darabban, mint a Ya Got Trouble, a Seventy-Six Trombones és a Gary, Indiana.



Jackman a Broadwayre való visszatéréséről vasárnap Dubajban mesélt, ahol az egymillió dolláros pénzjutalommal járó Global Teacher Prize díjátadójának házigazdája volt. A ceremónián több dalt is elénekelt A legnagyobb showman című filmjéből, amelynek címszerepét alakította.