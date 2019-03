Hosszabbítás: március 10-ig lehet jelentkezni a Virtuózok 5. évadába

Március 10-ig meghosszabbították a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató ötödik évadának jelentkezési határidejét - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.A Duna Televízióban látható Kamara Virtuózok elnevezésű évadba olyan muzsikáló csoportok jelentkezését várják, "amelyekben családtagok és iskolatársak, barátok, tanár-diák kapcsolatok mutatkoznak meg a klasszikus zenén keresztül" - olvasható a közleményben.Az együttesek tagjainak száma legalább három, legfeljebb 10 fő lehet, az átlagéletkor nem haladhatja meg a 35 évet. Bármely akusztikus hangszerrel lehet jelentkezni, ami mozgatható és szállítható. Énekegyüttes vagy ének- és hangszeregyüttes is nevezhet az idei megmérettetésre. Lényeges, hogy egy együttesnek legfeljebb kettő olyan tagja lehet, akinek felsőfokú zenei végzettsége van.A jelentkezéseket acímre várják a szervezők. A pályázóknak az e-mailben összesen öt, egyenként 3-8 perc hosszúságú zeneművet - a reneszánsztól a kortárs zenéig - kell megadniuk, valamint az egyik darab vágatlan videofelvételét is mellékelniük kell.A műsorba azok jelentkezését is várja a csatorna, akik az előző évadok válogatói során nem jutottak tovább és most másokkal együtt ismét szeretnék megmérettetni magukat - írja a közlemény, amely szerint a tehetségkutatáson és a klasszikus zene megismertetésén, megszerettetésén túl a Virtuózok idei szezonja az együtt-zenélés örömét, közösségformáló erejét kívánja átadni a nézőknek.A Kamara Virtuózok felhívásáról bővebb információ aoldalon található.