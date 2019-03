Hivatalosan is megerősítették, hogy nem idegenkezűség okozta a Prodigy énekesének halálát

A hivatalos vizsgálat szerint nem merült fel az idegenkezűség gyanúja Keith Flint, a Prodigy együttes énekesének halálával kapcsolatban - számolt be róla a BBC News.



A 49 éves énekest március 4-én találták holtan az essexi North Endben lévő otthonában. A zenész a törvényszéki orvosszakértő megállapítása szerint felakasztotta magát, a toxikológiai vizsgálat azonban még folyik.



Flint halálának körülményeiről várhatóan július 23-án nyújtják be a zárójelentést.



A Chelmsfordban megtartott tárgyaláson Lynsey Chaffe vezető orvosszakértő elmondta, hogy a haláleset körüli hivatalos rendőrségi eljárás szabályosan, a protokoll szerint zajlott, és megerősítette, hogy nem merült fel az idegenkezűség gyanúja.



A Londonban született Flint az 1990-es években futott be Brit Award-díjas bandájával. Az együttes tavaly novemberben jelentkezett új lemezzel, a közelmúltban Ausztráliában turnéztak, májusban az Egyesült Államokba mentek volna.



Liam Howlett és Maxim, a Prodigy tagjai Flintet "igazi úttörőként, innovátorként és legendaként" méltatták halála után.



A Chemical Brothersből Ed Simons azt mondta, "nagyszerű ember" volt, akivel mindig nagyon mulatságos volt együtt lenni.



Két nappal halála előtt Flint még részt vett a chemsfordi öt kilométeres parkfutásban, amit egyéni csúccsal, 21 perc 22 másodperc alatt teljesített.