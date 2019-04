Hivatalosan is ikonná avatják Mariah Carey-t

Az NBC és a Dick Clark Productions csütörtöki bejelentése szerint a Grammy-díjas szupersztár fel is fog lépni a díjátadó gálán.



A 49 éves Careynek 18 listavezető dala volt a Billboard Hot 100 hivatalos amerikai slágerlistán, ami rekordnak számít a szóló előadók esetében.



A Boyz II Men formációval közös One Sweet Day című száma 16 héten át uralta az első helyet, megszerezve a leghosszabb ideig listavezető dal címét, amelyen 2017 óta Luis Fonsi Despacito című slágerével osztozik.



A május elsejei showműsor házigazdája Kelly Clarkson lesz. Az este folyamán színpadra lép a Panic! At The Disco, Sam Smith és Normani.



A legtöbb, 21 jelöléssel Cardi B néz elébe az estének.



Az Ikon-díj korábbi kitüntetettjei között van Janet Jackson, Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Jennifer Lopez, Celine Dion és Cher is.