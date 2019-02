Hivatalosan is Budapest a legjobb célpont ha utazni akar Európában

Budapest nyerte el az Európa legjobb úti célja 2019 díjat - közölte az European Best Destination (EBD) európai turisztikai szervezet Tarlós István főpolgármesterrel levélben, amelyet kedden tettek közzé a budapest.hu oldalon.



A dokumentum szerint január 15. és február 5. között több mint félmillióan voksoltak kedvenc európai úti céljukra, és a közönségszavazáson a magyar főváros lett az első.



A szervezet kiemelte, hogy egyetlen korábbi győztes sem kapott ekkora nemzetközi támogatást, ennyi, a saját országán kívülről érkező szavazatot. A Budapestre adott szavazatok 77 százaléka Magyarország határain kívülről érkezett, főként az Egyesült Királyságból, az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból, Franciaországból, Ausztriából és Olaszországból.



Budapest győzelme egyhangú volt, egymaga több szavazatot szerzett, mint Párizs, Athén, London, Firenze és Genf - olvasható a közleményben.



Az EBD szerint az elismerés tíz év munkájának a gyümölcse, ennyi idő alatt Budapest Európa egyik legvonzóbb és legjobb életminőségű városa lett, amely befektetőket, vállalkozásokat, startupokat és utazókat vonz a világ minden részéről. A kultúrába és az örökségvédelmi projektekbe fektetett támogatások hatására Budapest Európa egyik legszebb városává vált, és a kontinens egyik legerősebb turisztikai brandjével büszkélkedhet.



Az eredményt a Forbes, a Condé Nast Travelers, a Lonely Planet, a New York Times és számos kiemelt nemzetközi sajtóorgánum több száz millió olvasóhoz juttatja majd el. A díjjal az is együtt szokott járni, hogy a győztes városokba a korábbinál 13-25 százalékkal több látogató érkezik - írták.



Budapest 2018-ban debütált a versenyen, akkor rögtön a 8. helyet szerezte meg Lisszabont, Párizst, Amszterdamot, Prágát, Bécset, Barcelonát és Londont is megelőzve; tavaly Wroclaw lett az első.



Maximilien Lejeune, az EBD vezetője Tarlós István főpolgármesternek írt levelében úgy fogalmazott: "az Ön őszi újraválasztása esetén Budapest számára további fejlesztések és projektek lesznek lehetségesek, hogy Európa legszebb városa még több befektetőt és látogatót vonzhasson".



A budapest.hu oldalon az is olvasható, hogy Tarlós István örömmel fogadta a hírt, egyben "gratulál" az ellenzék szerencsétlenül időzített, éles kritikáihoz. Hozzátette: a cím elérésében nem kis szerepe volt a főváros fesztivál- és turisztikai központjának.