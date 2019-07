Hihetetlen Barta Sylvi alakja

A női magazinokban egymás után olvasható a középkorú hírességekről, hogy olyan tökéletes alakjuk van, amit fiatalabb társaik is megirigyelhetnek. Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezeken a fotókon a színésznők, énekesnők a leg-előnyösebb pózban és photo­shoppolva láthatók. Barta Sylvia, a TV2 időjósa viszont nem ebbe a kategóriába tartozik, amit a minap a Mokka reggeli műsorában be is bizonyított. - írja a BorsOnline Egy sárga bikinifelsőben és apró szoknyában tájékoztatta a nézőket a várható időjárásról a Balaton partján. Ráadásul mellette állt a szintén gyönyörű Mádai Vivien is, aki nemrég töltötte be a harmincadik életévét. Elnézve a két fürdőruhás műsorvezetőt szinte hihetetlen, hogy az egyik a másik édesanyja is lehetne. A két kamaszlány édesanyjának minden porcikája tökéletes, amikor leült a stégre még egy pici gyűrődés sem volt izmos hasán.A fotóért kattintson IDE >>> Sylvi meg is dolgozik a nem mindennapi látványért. Többször elmesélte, hogy a sport megszállott szerelmese.– A titok a rendszeres testmozgás. Nem viszem túlzásba, de egy héten háromszor minden körülmények között sportolok. A tévé mellett aerobic és zumba oktatóként dolgozom, és mivel egész évben rendszeres a mozgás, a hosszú távon, lassan felépített, arányos izomzat megmarad – mesélte a Borsnak Sylvi, akinél néhány éve kiderült: mozgásszervi autoimmun betegsége van, így az átlagosnál is komolyabban veszi az edzést, amivel kontrollálni tudja a problémáját.Többek között ezért is kezdte el látogatni az edzőtermeket, ami egy új, sportos életformát eredményezett. Sylvi bomba alakját pedig kevesen hagyják szó nélkül, sorra kapja a bókokat.– Nem panaszkodom, szerencsére gyakran kapok dicsérő szavakat, és valóban, mindig jóval fiatalabbnak néznek a koromnál, ami nagyon jó érzéssel tölt el. Sokat jelent a férfiak bókja, de amikor egy nő dicséri szembe a másikat, az aztán kiváltképp megmelengeti a szívem – mondta a Borsnak a tévés, aki jelenleg csopaki nyaralójukban pihen a családjával, és innen jár be a TV2 stúdiójába.