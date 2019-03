Hidegen hagyja a kritika Opitz Barbit

Szinte ontja magából a slágereket és videoklipeket Opitz Barbi, aki lassan egy önálló koncerttel is megörvendezteti a rajongókat. „A kezdetek óta együtt dolgozom Burai Krisztiánnal, akinek - egy kivétellel - az összes dalomat köszönhetem. Nagyon szeretek vele dolgozni, nagy öröm a közös munka" – árulta el a Zenepostában az énekesnő, akit a pozitív visszajelzéseken túl néha a kritizálók is megtalálnak. „Amikor van időm bele szoktam nézni az üzenetekbe és az első kommentekbe. Pláne mikor feltöltünk egy dalt a legnagyobb videomegosztóra, meg szoktam nézni ezeket. Ha van építő jellegű tanács azt megfogadom, de nem váltok stílust azért, mert valaki ezt tanácsolja. Ez ízlés kérdése, ha nálam bejött ez a műfaj akkor kitartok emellett, nem fogok változtatni" – mondta Opitz Barbi, aki a Sláger TV-n egy titkot is megosztott magáról. „Tizenkét éves korom óta rajongok a Kelly Family-ért. Nem tudom megmagyarázni miért, de nincs olyan daluk, amit ne ismernék, ne tudnék kívülről és ne szeretnék. A mai napig hallgatom őket, nem tudom megunni. Nincs még egy olyan zenekar, amely olyan hatással van rám, mint ők" – mondta az énekesnő.