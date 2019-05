Hétfőn lesz látható a televízióban a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál különdíjasa

Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál díjátadó 2018. Forrás: godollofilmfest.com

A szombati díjkiosztón különdíjjal jutalmazza az M5 kulturális csatorna a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon szereplő magyar alkotások egyikét, amelyet hétfőn mutat be a köztévé - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.Szombaton adják át az M5 csatorna különdíját a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, amelyet május 24. és 26. között rendeznek meg Gödöllőn - mondta el Siklósi Beatrix, az M5 kulturális csatorna igazgatója.A díjátadót követően május 27-én, hétfőn vetítik le az M5 csatorna különdíjas filmjét az Ez itt a kérdés című háttérműsor után, amelynek témája szintén a fesztivál lesz. A műsorba természetfilmeseket és a fesztivál szervezőit hívták meg - tette hozzá Siklósi Beatrix.Beszélt arról is, hogy nagyon fontosnak tartják a fesztivált, az M5 csatorna nézői között nagy népszerűségnek örvendenek a természet- és ismeretterjesztő filmek.Az M5 kulturális csatorna hétfőtől egy héten keresztül kiemelten foglalkozik műsoraiban a fesztivállal. Siklósi Beatrix elmondta, hogy péntektől vasárnapig élő bejelentkezésekkel tudósítanak az eseményről.Kitért arra, hogy az idei fesztiválon a víz kiemelt témája mellett a természet szépségét bemutató, illetve a természet védelméről szóló alkotások kaptak nagyobb hangsúlyt.Idén hat helyszínen összesen 145 alkotást vetítenek a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, amelyre csaknem 100 országból mintegy 1500 filmet neveztek az alkotók. Az elsősorban gyerekeket és családokat megszólító rendezvényen a filmvetítések mellett számos kísérőprogram, valamint 65 civil és szakmai kiállító várja a közönséget.Az ötödik alkalommal megrendezett fesztiválon új programelem lesz az újrahasznosítás kézműveseinek utcája, a PET-palackból készült versenyautók futama, valamint a filmes közönségtalálkozó is. Emellett több kiállítás, például a világhírű természetfotós, Máté Bence szabadtéri fotótárlata is várja az érdeklődőket. Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök.