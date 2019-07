Hetedszer rendezik meg az Óbudai Blues Fesztivált

Immár hetedik alkalommal rendezik meg az Óbudai Blues Fesztivált. A július 21-től 25-ig tartó programsorozaton a Kobuci Kertben fellép mások mellett a Ragtime Rumours, Big Daddy Wilson, Little G Weevil és a Brooklynból érkező énekesnő-dalszerző, Shilpa Ray.



A szervezőknek az MTI-hez eljuttatott ajánlója szerint az idei alkalom a fesztivál történetének egyik legerősebb műsorkínálatával várja a közönséget. A tradicionális, a delta-, a chicagói, a memphisi vagy éppen a southern soul-bluesból táplálkozó zenék mellett idén a "határműfajok" felé is nyit a kínálat - derült ki az összegzésből.



A szervezők megfogalmazása szerint a zenei programsorozat Tom Waits "zsenialitása és őrülete" előtt tisztelgő Braindogs koncertjével kezdődik. Július 22-én Shilpa Ray lép színpadra, akinek hangját és zenei világát egyaránt hasonlították már Screamin' Jay Hawkinséhoz és Ella Fitzgeraldéhoz is. Másnap a The Mojo és a Muddy Shoes után a fesztivál sztárvendége, a holland Ragtime Rumours koncertezik. A zenekar Rag'n Roll című albumával tavaly elnyerte a European Blues Challenge első díját.



Július 24-én a az osztrák "Sir" Oliver Mally után Big Daddy Wilson az amerikai Dél hangulatát idézi fel a Kobuciban - ismertették a szervezők. A fesztivált az Ölveti Blues Band és a Jambalaya fellépése után Little G. Weevil születésnapi nagykoncertje zárja. Annak vendége Tátrai Tibor lesz, így az esten a gitár duplán is főszerepbe kerül.



