Hét év után ismét Budapesten a Dead Can Dance - Fotók

A világzene kultikus együttese, a Dead Can Dance az Arénában, az A Celebration - Life & Works 1980-2019 című turnéjuk állomásaként lépett fel.A Lisa Gerrard énekesnő és Brendan Perry multiinstrumentalista által alkotott csapat 1981-ben alakult Ausztráliában.A Dead Can Dance először 1996 nyarán lépett fel Magyarországon, a ma már nem létező Budai Parkszínpadon, a World Music Festival keretében. Akkora volt az érdeklődés, hogy még a környező fákon is lógtak az emberek. Lisa Gerrard – akárcsak Brendan Perry – azóta elsősorban szólóelőadóként dolgozik és jelentet meg lemezeket, emellett számos filmzenében működött közre előadóként és dalszerzőként. Énekelt Koltai Lajos 2005-ben bemutatott mozijában, a Sorstalanság-ban is, amely Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas regénye nyomán készült Ennio Morricone zenéjével.A formációnak tavaly novemberben jelent meg kilencedik stúdiólemeze Dionysus címmel.1996-ig hét lemezt készítettek, ekkor felfüggesztették működésüket.Aztán 2005-ben ismét összeálltak egy turnéra, 2012-ben pedig egy új stúdióalbum is született Anastasis címmel, ennek turnéja nagy sikerrel zajlott, Budapesten, a Sportarénában is felléptek.Ezek után egy újabb hosszabb szünet következett, majd a Dead Can Dance 2016-ban Eleusis címmel írt dalt, hogy támogassa Eléfszina görög város pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre, amit harmadmagával el is nyert.