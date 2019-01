Hello Hollywood - Hazánkba vágyik Margot Robbie, a Két királynő sztárja - videó

Margot Robbie nagyon izgalmasnak találta I. Erzsébet szerepét © Northfoto

Magyarországra vágyik Leonardo DiCaprio „felesége"! A Wall Street farkasa című kasszasiker filmben Leo dögös, vadóc nejét alakító Margot Robbie újabb, eddig ismeretlen oldalát mutatja meg a decemberben debütált, Két királynő című kosztümös történelmi filmben. I. Erzsébet királynőt alakítja, aki 1558 és 1603 között volt Anglia uralkodója. Bár a filmet nem hazánkban rögzítették, Margot Robbie-nak jó emlékei vannak Magyarországról.– Mint tudod, korábban már dolgoztam nálatok. Hál istennek rengeteg amerikai film forog az országotokban, így már csak idő kérdése, és én is visszatérek hozzátok – áradozott a színésznő Návai Anikónak a Hello Hollywood című műsorában.– Nagyon izgalmas volt olyasvalakit alakítani, akinek ekkora hatalma van. Nem akarta vállalni a felelősséget, ami a királynőséggel jár, de ha már így alakult, a legjobbját hozza. Ha nem így tesz, azokban az időkben meg is ölték volna… Fiatalon szakadt ekkora felelősség a nyakába– tette hozzá a 28 éves Margot, aki az első tévés szereplésénél alig múlt 18 éves, így átérzi a helyzetet.A dráma másik főszereplője Saoirse Ronan, aki az 1542 és 1567 között uralkodó I. Mária skót királynőt alakítja. Elismerte, eleinte nem is tudta, mekkora vállalás ez. Hollywoodi tudósítónk arról faggatta, mennyire volt nehéz Katherine Hepburn és Vanessa Redgrave legendás színésznők nyomdokaiba lépni, akik korábban már játszották ezt a szerepet– Őszintén szólva, amikor aláírtam a szerződést, nem is tudtam a filmjeikről – vallotta be Saoirse, aki a kritikusok szerint hitelesen hozza az uralkodónőt.