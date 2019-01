Hello Hollywood - Emma Stone-t beszédtanárhoz küldték - videó

Emmától egy kifinomultabb stílust várt a rendező © IMDB

Díjesőre esélyes



A februárban a mozikba érkező A kedvenc című filmet tíz kategóriában jelölték Oscar-díjra. Köztük a legjobb filmnek, a legjobb színésznőnek (Olivia Coleman), a legjobb rendezőnek (Yorgos Lanthimos) és a legjobb jelmeznek járó díjra is.



A legjobb női mellékszereplő címre a film két színésznőjét, Emma Stone-t és Rachel Weiszt is jelölték. Ritka, de nem egyedülálló eset, hogy egy film két színésznője küzd egymás ellen. 2003-ban a Chicago című filmből Catherine Zeta-Jones és Queen Latifah, 2011-ben A harcosból Melissa Leo és Amy Adams, 2012-ben A segítségből Octavia L. Spencer és Jessica Chastain járt így.

Emma Stone és Rachel Weisz nemcsak A kedvenc című filmben alakítanak riválisokat: az Oscar-gálán is egymás ellen küzdenek. Az Oscar-gála egyik legnagyobb reménysége, A kedvenc című kosztümös dráma sztárjaival beszélgetett hollywoodi tudósítónk, Návai Anikó.Olivia Coleman főszereplésével az I. Anna brit királynő életét feldolgozó film leplezetlen őszinteséggel mutatja be az uralkodónő leszbikus románcát Sarah Churchill-lel és Abigail Hill-lel. Előbbit Rachel Weisz, utóbbit a fiatal Emma Stone alakítja, akit azzal a feltétellel alkalmaztak, hogy megígérte, eljár beszédtanárhoz, hogy kifinomultabb kiejtést sajátítson el.A Hello Hollywood című műsorban Anikó a film címére reflektálva azt kérdezte Emmától, ki az ő kedvence.– Erre lehetetlenség válaszolni. De hogy „mi" a kedvencem? Az alvás. Sosem alszom eleget – nevette el magát Emma, aki a forgatások alatt is sokszor a pihenés rovására dolgozott, hogy elégedett legyen vele Yorgos Lanthimos.– Yorgos nagyszerű rendező. Imádtam nézni, ahogy megkomponál egy-egy jelenetet. Sokszor két kamerával jött-ment, a legkülönbözőbb szögekből fotózott minket. Volt, hogy elém rakta a kamerát, és alulról vett. Nem is értettem, így az orrom volt a fókuszban. De klassz volt látni, hogy rakja össze végül a képeket – nyugtázta Emma.