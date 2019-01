Hello Hollywood - Budapestre vágyik a Hobbit rendezője - videó

© Northfoto

Minden út Budapestre vezet! Ez a szólás járhatja Hollywoodban, ugyanis egyre több filmes szakember fedezi fel fővárosunkat. Az év végén debütált, Ragadozó városok című tudományos-fantasztikus film sztárjai is ide vágynak.Návai Anikó a Hello Hollywood cí­mű műsorában a film világhírű producerét, Peter Jacksont kérdezte, járt-e már Budapesten.– Még nem, de rajta van a ba­kancslistámon! Sokat olvastam róla, hihetetlen történelme és kultúrája van. Ha egyszer nyugdíjba megyek, biztos megnézem magamnak – lelkesedett a producer.A film főszereplője, Robert Sheehan kétszer is járt már a magyar fővárosban.– Ott forgattuk a Picassóról szóló Géniusz című filmet, Antonio Banderasszal. Nagyon élveztem, úgyhogy pár hónappal ezelőtt vissza is látogattam – újságolta a férfi.– Imádtam a romkocsmákat. És azt a cukros, henger alakú édességet… – szólt közbe a másik főszereplő, Leila George D'Onofrio, akinek Anikó elárulta, kürtőskalácsnak mondjuk a nyalánkságot. A filmben gyilkológépet megformáló Stephen Langot rokoni szálak is kötik hazánkhoz.– A nagyapámat Dezsőnek hívták, Magyarországon élt. Megtanította nekem az „egészségedre" szót.Anikó arról is faggatta a szereplőket, milyen szuper képességet szeretnének maguknak.Robert Sheehan az időutazást vagy a teleportálást választaná. Budapesten, a Duna partján próbálná ki.Hogy a többi szereplő milyen szuperképességet választana, s melyik magyar szavakat ismerik még, azt megtekinthetik a Borsonline-ra feltöltött teljes adásban.