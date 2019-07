Heidi Klum közel fél évig tudta titkolni, hogy hozzáment 17 évvel fiatalabb szerelméhez

A szerelmesek nem vártak sokat: tavaly év elején gabalyodtak össze, a kapcsolatukat májusban vállalták a nyilvánosság előtt, amikor Cannes-ban együtt jelentek meg a vörös szőnyegen. Ezután decemberben már meg is történt a lánykérés, és ha a hír igaz, két hónappal később egybe is keltek - idézte fel a Bors Napjainkban pedig arról röppentek fel a hírek, hogy a 46 éves szupermodell már februárban ki­mondta a boldogító igent a nála 17 évvel fiatalabb énekesnek, Tom Kaulitznak.A TMZ nevű portál számolt be az örömhírről, a People pedig úgy tudja, Kaliforniában hitelesítették a házasságot.