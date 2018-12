Hatodszorra száll magasba a páva péntek este a Duna Televízión!

Elérkezett a pillanat, ma este kiderül, kik lesznek a Fölszállott a páva különleges évadának a legjobbjai. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza népzenei és néptáncos tehetségkutatójának hatodik évadában, A Döntők Döntőjében az előző évadokból ismert 48 szereplő mutathatta meg tudását a zsűrinek és a nézőknek. A december 21-i döntőben a zsűri által kiválasztott tájegységek táncaival, énekeivel készülnek a versenyzők. Ám a döntés ezúttal a nézők kezében lesz, akik alapdíjas SMS-ben és applikáción keresztül adhatják le szavazataikat!A táncegyüttesek közül a Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a jászberényi Jászság Népi Együttes és a miskolci Szinvavölgyi Néptáncműhely lép majd színpadra. A zenekarok és hangszeres szólisták kategóriájában a vajdasági Fokos zenekar és az erdélyi Tokos Zenekar mutatja be produkcióját. A táncos szólisták és táncospárok kategóriában a debreceni Majer Tamás, valamint Bulyáki Anett és Oszlánszki Patrik (Nagyecsed és Dombrád képviseletében) vesz részt a versenyben. Az énekes szólisták és énekegyüttesek közül a vargyasi Borbáth Szilvesztert, a vajdasági Sőregi Annát és a debreceni Pendely Énekegyüttest láthatják a nézők.Fölszállott a páva több mint tehetségkutató műsor. Idén a résztvevők közös döntéseként a döntőbe jutott versenyzők jótékony célra ajánlják fel nyereményüket, és a választott szervezetekhez ellátogatva mutatják majd meg a népzene és a néptánc segítő, megtartó erejét.– Nem a versengés a lényeg, hanem az információ átadása, a saját gyökereink, identitásunk ápolása. Rendkívül hálás vagyok annak a néptáncos, népzenész hálózatnak, amely az országban láthatatlanul működik. Ezen műhelyek ismételt bemutatkozása bizonyítja, hogy van folytonosság, felnőnek generációk, átadják egymásnak a stafétát és ugyanazt az erős színvonalat hozzák. Remek pedagógusok, műhelyek mutatják meg a működésüket – mondta Novák Péter, a Fölszállott a páva műsorvezetője.Az idei évad újítása, hogy a zsűri a produkciók szóbeli értékelése után átadja a döntés jogát a televíziónézőknek. A döntőben a közönség szavazatain múlik, kik kapják a legjobbaknak járó elismerést.A zsűri elnöke A Döntők Döntőjében is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Mellette idén is szerepel a zsűriben Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa; Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke és Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője. A műsort Novák Péter és Morvai Noémi vezetik.A döntőt is vendégprodukció színesíti, amelyben újra találkozhatunk az első gyermekpáva győztes táncegyüttesével, a szekszárdi Bartinával, a második gyermekévad legjobb zenekarával, a budapesti Sarjú Bandával, valamint bogyiszlói, bátai és sárközi hagyományőrzők is velük tartanak. Ahogy idén mindegyik adásban, így most is Kocsis Enikő és Fitos Dezső koreográfusok készítették az összeállítást.A szavazással kapcsolatos részletes információk és a versenyzők kódjai megtalálhatók aoldalon, valamint további érdekességek, kulisszatitkok a produkció Facebook és Instagram oldalán.