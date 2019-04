Hatodszor rendezik meg a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutatót

Idén is a közönség hozza meg a végső döntést arról, ki nyerje a Nagy-Szín-Pad!-ot, a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió tehetségmutatóját. A versenyt hatodik alkalommal rendezik meg, a döntő május 16-án lesz."A Nagy-Szín-Pad!-dal továbbra is ugródeszkát akarunk nyújtani azoknak a zenekaroknak, amelyek klubszinten már bizonyítottak és egyre jobban működnek. Az idei tehetségmutatóba jutott nyolc előadó legjobbja négy hazai fesztivál nagyszínpadán léphet fel 2019-ben és további értékes díjak várják a résztvevőket" - mondta Lobenwein Norbert, a verseny alapítója a Budapesten tartott szerdai sajtótájékoztatón.Az idei nyolc indulót, a Follow the Flow-t, a KosziJankát, a New Level Empire-t, a Nomadot, a Stolen Beatet, a Useme-t, a USNK-t és a Bluebay Foxest egy több mint száz tagú szakmai grémium választotta ki. A négy elődöntőt május 8-tól 11-ig rendezik az Akvárium Klubban, a május 16-i fináléba hárman kerülnek. A zenekarok egyórás koncertjeit az M2 Petőfi TV élőben közvetíti.Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója arról beszélt, hogy nemcsak közvetítik a koncerteket, hanem egyfajta showműsor keretében be is mutatják a zenészeket. "A műsorral meg lehet szólítani azokat a nézőket is, akik még nem láthatták ezeket a zenekarokat. Vannak tehetségeink, mi nyilvánosságot adunk nekik" - fogalmazott.Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója elmondta, hogy a Petőfin 35 százaléknál nagyobb arányban játszanak magyar zenét.A verseny projektvezetője, Filutás Anna kitért arra, hogy az elmúlt öt évben több mint ötven zenekar fordult meg a Nagy-Szín-Pad!-on, nagyon sokan ma már fesztiválok nagyszínpadán, főműsoridőben játszanak. Ezek közé tartozik a Halott Pénz, a Margaret Island, a Honeybeast, a Lóci Játszik vagy az Apey & the Pea."Az idei győztes bemutatkozhat a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a Campus fesztivál nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj átadó gálájára, valamint saját dedikált estét kap az Akvárium Klubban. Emellett minden döntős zenekar egy-egymillió forintos videoklip-támogatásban részesül, egyikük vendégzenekari meghívást kap a Budapest Parkba. Az elődöntők valamennyi résztvevője fellép a négy fesztiválon, valamint a MOL Nagyon Balaton eseményein" - sorolta a lehetőségeket Filutás Anna.Az elődöntők során a szakmai zsűri, a tíz tagú Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai 1-től 10-ig pontozzák a produkciókat, a közönség tizenegyedik tagként voksolhat három platformon (SMS, Instagram,) az aznap fellépőkre 20 órától másnap 20 óráig. A szavazatok összesítése alapján dől el a három döntős, akiket május 13-án reggel jelentenek be a Petőfi Rádióban. Akkor újraindul a szavazás a három döntősre, egészen a finálé végéig már csak a közönség voksol.Az Akvárium Klubban május 8-án a Follow the Flow és KosziJanka, 9-én a Nomad és a New Level Empire, 10-én a Useme és a Stolen Beat, 11-én a USNK és a Bluebay Foxes lép színpadra az elődöntők során. A sajtótájékoztatón a résztvevőktől elhangzott többek között, hogy a Bluebay Foxes a mezőnyben az egyetlen, amelyik angol nyelven adja elő dalait; új dallal készül a USNK és friss műsort mutat be a Stolen Beat a Nagy-Szín-Pad!-on.