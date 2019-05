Hat év után készített stúdiólemezt a Zagar. A Woods, Spirits & Sorcery című anyagon az elektronikus zenei csapat a transzcendens témák, a természet újrafelfedezése felé fordult. A bemutató május 17-én lesz az A38-on.



"A lemezkészítés során volt egy időszak, amikor saját tapasztalások mellett számos olyan könyvet olvastam, amely a tudatalatti állapotok bizonyos rétegeivel, valamint az ember és a természet viszonyával foglalkozik. Belemélyedtem Carlos Castaneda könyvébe, amely egy dél-amerikai indián varázsló tanításait írja le, de olvastam Terence McKennát, Peter Wohllebent is" - magyarázta az albumkoncepció hátterét a zeneszerző, billentyűs Zságer Balázs az MTI-nek.



A szövegeket a Zagar állandó szerzője, Hutvágner Zsófia, valamint Zságer Balázs és Mészáros Szandra írta, utóbbi készítette a lemezborítót is.



A 2001-ben alakult Zagar legutóbbi, koncepciójában a sci-fibe hajló Light Leaks című stúdióalbuma 2013-ban jelent meg, azóta egy filmzeneanyag (Az éjszakám a nappalod - 2015) és egy 15. születésnapi gyűjtemény (Anniversary Remix Edition - 2018) látott napvilágot. A csapat az elmúlt években ötről háromtagúra csökkent: előbb 2017 végén Dj Bootsie, a közelmúltban pedig Ligeti György énekes-gitáros távozott.



"Gyuri még játszik és énekel is néhány számban a Woods, Spirits & Sorcery-n, de a koncerteken már nem érezte igazán komfortosan magát a csapatban" - mondta a billentyűs.



A Zagart a zenekarvezető mellett jelenleg Zságer-Varga Ákos (basszusgitár, elektronika) és Lázár Tibor (dob, dobprogramok, elektronika) alkotja, a koncerteken viszont több vendégzenész is közreműködik. Utóbbiak közé tartozik a berber származású Gozlán Fatima, aki a különleges arab fúvós hangszeren, a ney-en, valamint észak-afrikai ütőhangszereken játszik. A fellépéseken és a lemezen a nigériai gyökerekkel rendelkező énekesnő, Bukky is szerepel. Az album két számában, az El Diableróban és a Lost Tribesban Carmen Estevez spanyol énekesnő hallható.



"Olyan énekesnőt kerestem, aki otthon van az orientális hangzásvilágban, végül a New York-i Brooklyn Gypsies énekese mellett döntöttem. Carmen a granadai barlanglakásában vette fel az énekszólamokat, amelyek a lemezen hallhatók" - jegyezte meg Zságer Balázs.



Az album CD-n, vinylen és digitális felületeken is megjelent (kiadó: Théque Records). A nyitódalban, a beszédes című Mushrooms Are Singing-ben Barabás Lőrinc trombitajátéka hallható. Az új Zagar-lemez meglehetősen világzenei hangzású lett. Számos különleges hangszer hallható, az említetteken kívül még például arab darbuka, djembe vagy nyugat-afrikai balafon. "A ritmikában az afrikai, a zenei szövetekben inkább a meditatív ázsiai hangzás került előtérbe". A lemezhez már készült három klip, a 360 fokos Ghost Orchid és Anata Wa Watashi, valamint a Kostil Luka rendezésében forgott Lost Tribes pszichedelikus videója.



A Zagar a május 17-i A38-lemezbemutató után júniusban a Müpában és a Kolorádó Fesztiválon, júliusban a Kobuci Kertben, augusztusban pedig a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is koncertet ad.