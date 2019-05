Három új Star Wars-filmet jelentett be a Disney

Három új Star Wars-film bemutatóját jelentette be kedden a Disney filmvállalat a következő nyolc év filmmegjelenéseit ismertetve, amelyből az is kiderült, hogy James Cameron Avatar-folytatásainak premierje ismét későbbre csúszott.



A Disney márciusban vásárolta fel a 20th Century Fox filmstúdiót. Ez a lépés számos bemutatásra váró film premierdátumát is átírta.



A változások közül a legnagyobb feltűnést James Cameron Avatar-folytatásainak újabb halasztása keltette: a 2009-ben nagy kasszasikert aratott látványos sci-fihez négy új epizódot forgat az Oscar-díjas rendező, ám ezek bemutatóinak dátumát az elmúlt években már több alkalommal megváltoztatták.



A legutóbb beígért 2020. december 18-i premier helyett a Disney most 2021. december 17-re tette az Avatar 2. premierjét, így a további részek bemutatása is csúszott 2023-ra, 2025-re és 2027-re.



A Disney három új Star Wars-film érkezését is bejelentette: ezeket 2022-ben, 2024-ben és 2026-ban láthatják majd a nézők.



A Star Wars: Az utolsó jedik című epizódot rendező Rian Johnson új trilógiát tervez az űreposzhoz.



A Star Wars: Skywalker kora című produkciót idén decemberben küldi a mozikba a Disney, s a következő kilenc karácsonyt - egy kivétellel - vagy egy Star Wars-film vagy egy Avatar-film tesz majd emlékezetessé. A kivétel 2020 karácsonya lesz, amikor Steven Spielberg West Side Storyját és a 101 kiskutya előzményfilmjeként készülő Cruella (Szörnyella) című családi filmet mutatják be.



A korábban bejelentett Fox-filmek közül James Grey Brad Pitt-tel forgatott Ad Astra című sci-fijének debütálása május 24-ről szeptember 20-ra csúszott. A The New Mutants (Új mutánsok) című új X-Men-film az idei nyár helyett jövő áprilisban látható majd, az Artemis Fowl című ifjúságiregény-adaptáció pedig augusztus helyett jövő májusban kerül a mozikba.



A Disney korábban már ismertette idei nyári filmbemutatóit: a legtöbb nézőt az Aladdin, a Toy Story 4. és Az oroszlánkirály című produkciókra várják.