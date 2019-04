Hamarosan talán megszabadulhatunk egy gyűlölt alkalmazástól

Alaposan feldühítette 2014-ben a mobilos felhasználóinak jókora részét a Facebook, mikor kiszedte a csevegési funkciót a megszokott mobilappjából, és a Messenger telepítésére kényszerítette a chatelni is kívánókat - írja az Origo A kétappos megoldást sokan kényelmetlennek tartják, ráadásul így egy helyett két akkugyilkos alkalmazást kell a telefonjukon tartaniuk.Jane Manchun Wong most felfedezte, hogy a belátható jövőben visszakerülhet a chatelési funkció a Facebook mobilappjába, így a felhasználóknak nem kell majd a telefonjaikon tartaniuk a Messenger appot. Ettől függetlenül valószínű, hogy a Messenger különálló alkalmazásként is elérhető maradhat azoknak, akik a Facebookot nem kívánják telepíteni az eszközeikre.