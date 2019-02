Hamarosan bárki megnézheti, hol késelték halálra Julius Caesart

A largo di Torre Argentina-i régészeti leletek restaurálását Virginia Raggi főpolgármester jelentette be hétfőn, amikor aláírta a finanszírozási szerződést a híres Bulgari ékszeripari céggel.



Az egykori Mars-mező helyén négy templom és egy színház maradványai fekszenek. Az elhanyagolt antik romoknak jelenleg csak bizonyos részeit láthatják a járókelők fentről, az utcai korlátok mögül lepillantva.



A romterületre évtizedek óta csak a tér híres kóbor macskáinak, az őket etető önkénteseknek és alkalmanként régészeknek van bejárásuk.



A téren álló templomok mind a köztársaság korából, vagyis a Krisztus előtti 4-1. századból származnak. Az építmények különböző életkora szabad szemmel is azonnal megállapítható, mivel minél mélyebben fekszik egy templom, annál korábbi.



A Mars-mezőn állt a régi Róma első állandó és kőből emelt teátruma, a Pompeius-színház is, amelynek oszlopos előcsarnokában i.e. 44. március 15-én Julius Caesart megölték.



"A largo Argentina az egyik legrégebbi régészeti helyszín Rómában. Büszkén járulunk hozzá, hogy a rómaiak visszakapják ezt a területet" - mondta Jean-Christophe Babin, a Bulgari ügyvezetője.



A római ékszerház finanszírozta 2016-ban a turisták körében olyannyira kedvelt "spanyol lépcső" felújítását is. A Bulgari 1884-ben a lépcső tetejénél nyitotta meg első üzletét.



Az olasz-francia luxusipari cég félmillió eurót ad a régészeti lelőhely "szent körzetének" restaurálására, ezt az a további félmillió euró egészíti ki, amely a spanyol lépcső renoválására adott pénzből maradt meg.