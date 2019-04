Hagyományos kínai festészeti technikával készít képeket egy számítógépes algoritmus

Hagyományos kínai festészeti technikával készít képeket a "Hold sötét oldaláról" egy mesterséges intelligencia, amelyet egy hongkongi művész hozott létre.



Victor Wong három év alatt építette meg és programozta be az A.I Gemini nevű robotot, amelyet a tusfestés technikájára tanított meg.



A Far Side of the Moon elnevezésű projekt keretében a művész az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Holdról készült háromdimenziós képeivel, valamint a Csang'o-4 kínai űrszonda felvételeivel "táplálta" az algoritmust. (Idén januárban a Csang'o-4 a világon elsőként landolt a Hold "sötét" oldalán, ahonnan képeket is küldött.)



A robot algoritmusába foglalt véletlenszerűség miatt a művész sosem tudja előre, hogy milyen festmény fog születni.



Az A.I Gemini átlagosan 50 óra alatt fest meg egy képet, amelyhez általában mindössze fekete tintát, vizet és kínai merítéses technikával előállított papírt használ.



A robot egy képének ára jelenleg nagyjából 10 ezer font (3,7 millió forint) Londonban.