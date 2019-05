Ha imádja a természetfilmeket, ezt a fesztivált ne hagyja ki!

Székelyhidi Tamás hozzáfűzte: az elsősorban gyerekeket és családokat megszólító. A filmvetítések mellett számos kísérőprogram, valamint 65 civil és szakmai kiállító várja a közönséget.Rácz András környezetügyért felelős államtitkár kiemelte: a természetvédelem területén önmagában kevés az állami erőfeszítés, az eredményekhez szükség van a helyben élők, a gazdálkodók, az önkormányzatok, civil és társadalmi szervezetek, valamint a természetfilmesek összefogására is.Magyarország területének egynegyede természetközeli állapotban megmaradt területnek minősül, 9 százaléka védett és 21 százaléka Natura 2000 terület. Az ország teljes területét lefedi a nemzeti parkok hálózata 1400 munkatárssal, közülük 250 a Természetvédelmi Őrszolgálatban dolgozik - mondta.Az államtitkár hozzátette: a természetvédelmi őrök sokrétű munkáját mutatja be az Akcióban a természet őrzői című nyolcrészes, egyenként 25 perces filmsorozat, amely szintén szerepel a fesztivál programjában.A filmsorozat két epizódját a sajtótájékoztató után mutatták be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Az általa alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 85 millió forinttal támogatta idén a fesztivál megszervezését. Krakkó Ákos, az alapítvány munkatársa a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál arra inspirál, hogy tegyünk valamit a természetvédelemért, a fenntarthatóságért.A fesztivál fő médiapartnere az M5 kulturális csatorna. Siklósi Beatrix csatornaigazgató elmondta: egy héten keresztül kiemelten foglalkoznak a rendezvénnyel, május 24. és 26. között pedig élő bejelentkezésekkel, magyar természetfilmekkel várják a televíziónézőket, valamint átadnak egy különdíjat is a fesztiválon.