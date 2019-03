Ha a kirándulás után még nem akar a hétfői munkával törődni, ezeket a filmeket ajánljuk - mozipremierek

Egy teljesen átlagos család a tengerpartra utazik, hogy nyaralójukban, na és a tengerparton napozva pihenjék ki a modern mindennapok fáradalmait. Egyik este egy másik négytagú család jelenik meg a nyaraló kocsibehjtóján, akik kísértetiesen hasonlítanak rájuk, a különbség csupán a fura egyenruhájuk, illetve, hogy azonnal terrorizálni kezdik hasonmásaikat. A filma alapvetően a "home invasion" műfajából indít, majd a cselekmény kibontakozásával megegyező iramban hoz be olyan társadalomkritikai elemeket, amelyek alapja világviszonylatban uralja a közgondolkodást. Éppen ezért a Mi nagyon jól működik a hagyományos horror műfaján belül is, de szimbolikájával a jóval mélyebb értelmezésnek, a mindennapjainkra reflektálva a félelem magasabb fokának is teret enged.A Föld most békés. A munkanélküliség nullára csökkent, és nem kell félni attól sem, hogy az utcán kirabolnak vagy, hogy ellopják a kocsid. Ezen utópisztikus állapot eléréséhez nem is kellett más, csak, hogy kivegyék az ember kezéből az irányítást, és a népesség a leigázója, a tíz éve a Föld ellen inváziót folytató földönkívüliek kezébe tegye le sorsát. Jó üzlet volt. Vagy mégsem? Egy maroknyi, szervezetlen ellenálló ugyanis küzd még az elnyomók ellen, s bár cselekedeteik hatástalannak bizonyulnak, nem adják fel. Az Elrabolt világ egy jó alapötletből egy elnagyolt, sablonos végkifejletbe fut bele. Látszik, hogy a készítők mindent megtettek, hogy alkotásuk kultuszt teremtsen, viszont ha a jószándék az alacsony büzsét képes is pótolni, a kreativitás hiányát nem feledteti.A Bazi nagy francia lagzik első része 2014-ben sokáig vezette a francia mozik nézettségi toplistáját, ami nem jelent semmit. Azon kívül persze, hogy a készítők számára a későbbiekben megéri még egy bőrt lehúzni az amúgy is béna poénokkal operáló és az unalomig kiszámítható család történetéről, természetesen ez lett a második rész. A folytatásban Claude és Maria azzal szembesül, hogy vejeik és családjuk el akarja hagyni Franciaországot, és ki-ki a saját származásának megfelelő országban készül letelepedni. A családfő elhatározza, hogy a öltözési hullámig hátralévő időben megpróbálja megszerettetni jelenlegi otthonukat a férjekkel, szabotálva ezzel a család széthullását.