Gyerekkora óta erről álmodozott Sári Évi - most beteljesült!

Nem éppen pihenéssel tölti a nyarat Sári Évi, aki bár jelenleg nem próbál új darabot, naptára roskadozik az elfoglaltságoktól. Hol vidéken, hol a fővárosban láthatja őt a közönség, szinte állandóan színpadon van. „Most nem próbálok újat, de 11 darabban játszom párhuzamosan. Egy kis Madách Színház, aztán irány a Szegedi Szabadtéri, majd megint vissza Pestre a többi darabbal" – mondta az RTL Klubon látható Édesítőben Sári Évi, akinek a szegedi szerepléssel régi nagy álma vált valóra.„Kislányként minden nyáron megfordultunk Szegeden, megnéztünk néhány előadást. Már akkor azt mondtam anyukámnak, hogy nekem az az álom, hogy egyszer itt léphessek fel, itt énekelhessek. Tavaly ez valóra is vált az Apáca Show-val, idén pedig a We will rock you-val. Kicsit sokat kellett várni arra, hogy beteljesüljön ez az álom, de megérte" – áradozott Sári Évi, aki nyáron érzi magát igazán elemében.„Nagyon szeretem a nyarat, a nyári élményeket. A legújabb dalomba ezeket az érzéseket, hangulatokat próbáltam visszaadni. Amikor jóidőben beülhetünk a csajokkal egy kicsit lazítani vagy a szerelmünkkel sétálhatunk egyet a városban, leülhetünk a rakparton vagy egy klassz teraszos helyen, de én azt is imádom, amikor Pestről lemegyünk a Balatonra és a kocsiban szól a zene, hangosan énekelünk és csak élvezzük a jóidőt. Ezekből az érzésekből merítettem ’Ez a város’ című dalomhoz" – mondta az énekesnő a műsorvezetőnek, Molnár Andinak.